Tőzsdezárás – Erősödött a vezető részvények többsége

Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 130,82 pontos, 0,33 százalékos emelkedéssel, 39 547,59 ponton zárt csütörtökön.

A részvénypiac forgalma alacsony, 5,2 milliárd forint volt, a vezető részvények többsége erősödött az előző napi záráshoz képest.

Kocsis Márió, a Concorde Értékpapír Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta, hogy az ázsiai piacokon folytatódott az előző napok kockázatkerülése, így negatív tartományban zártak. Az amerikai piacok a mérsékelt pluszos nyitást követően negatív tartományban vannak. Az Egyesült Államokból ugyanis délután újabb, a várakozásoktól elmaradó adatsor érkezett (a szeptemberi szolgáltatóipari beszerzésimenedzser-index az előző havi 56,4 pontról 52,6 pontra csökkent a várt 55 pont helyett, 2016 augusztusa óta a legalacsonyabb lett), ami ismét fokozta a növekedési félelmeket.



Az európai piacokon – mivel a német tőzsde a nemzeti ünnep miatt zárva van – mérsékeltebb volt a forgalom, nem látszott érdemi erő. A BÉT-en ezzel szemben a szerdai nagy esést követően mérsékelt pozitív korrekció következett be. Az elemző kiemelte, hogy az OTP 50 napos mozgóátlagáról visszafordulva 0,9 százalékos pluszban zárt, a technikai szint meg tudta tartani a bankpapírt. A Mol is emelkedett, míg a Richter továbbra is gyengélkedik – mondta.Az Elmű Nyrt. és az Émász Nyrt. csütörtökön a BÉT honlapján bejelentette, hogy a BÉT vezérigazgatója mindkét társaság részvényeinek kereskedését felfüggesztette négy napra. A felfüggesztés az október 4-i tőzsdenapon 8 óra 15 perckor kezdődik, és az október 7-i tőzsdenap végéig tart. A felfüggesztést a kibocsátók kezdeményezték, amelyek október 2-án egyaránt arról tájékoztatták a tőzsdét, hogy a felfüggesztés időtartama alatt olyan tájékoztatást kívánnak közzétenni, amelyek jelentős mértékben befolyásolhatják az általuk kibocsátott értékpapírok árfolyamát.A Mol 4 forinttal, 0,14 százalékkal 2804 forintra erősödött, 883 millió forintos forgalomban.Az OTP-részvények ára 110 forinttal, 0,89 százalékkal 12 520 forintra nőtt, forgalmuk 2,8 milliárd forintot tett ki.A Magyar Telekom árfolyama 3 forinttal, 0,69 százalékkal 438 forintra emelkedett, forgalma 217 millió forint volt.A Richter papírok 24 forinttal, 0,50 százalékkal 4780 forintra gyengültek, forgalmuk 854,8 millió forintot ért el.A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 4201,78 ponton zárt csütörtökön, ez 0,45 pontos, 0,01 százalékos emelkedés a szerdai záráshoz viszonyítva.(MTI)