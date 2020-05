Tőzsdezárás – Erősödött a vezető részvények többsége

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 260,32 pontos, 0,72 százalékos emelkedéssel, 36 346,09 ponton zárt szerdán.



A részvénypiac forgalma az átlagosnál magasabb, 19,4 milliárd forint volt, a vezető részvények a Mol kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.

Kéri Lajos, az Erste Befektetési Zrt. vezető üzletkötője az MTI-nek elmondta: ahogy az előző napokban is, különösebb hírek nélkül, pozitív hangulatban indult a kereskedés az európai piacokon, amit támogatott, hogy 750 milliárd eurós uniós helyreállítási alapra tett javaslatot az Európai Bizottság. A nap felénél azonban kezdtek kicsit elfáradni az európai börzék, jelentős részét vissza is adták az emelkedésnek.

Azok a papírok, amelyek az előző pár napban is nagyon mentek, mint például a bankrészvények vagy az autószektor papírjai, szépen emelkedni tudtak, de a technológiai szektor már korrigált – mondta.

Kéri Lajos úgy vélte, a nap második felében a rossz hangulatot az is fokozhatta, hogy a Fitch nemzetközi hitelminősítő lefelé módosította 2020 egészére vonatkozó világgazdasági GDP-előrejelzését, az eddigi 3,9 százalékkal szemben most már 4,6 százalékos csökkenést vár.



A vezető üzletkötő szerint profitrealizálás kezdődött, egyes indexek fontos technikai szintekhez érkeztek. Az S&P 500 indexnél a 3000 pont fontos lélektani szint, itt húzódik a 200 napos mozgóátlaga, ami a nagy menetelést picit megállíthatja. Az olaj ára esett, a BÉT zárásakor 5 százalék körüli mínuszban volt, és csökkent az árupiaci termékek – az arany, réz – árfolyama is. Minden árfolyam elment egy olyan nevezetes szintig, ami első körben meg szokta állítani a menetelést, megpihenés látható a piacokon – mondta.A BÉT-en az OTP nagy forgalom mellett folytatta felfelé menetelését, a 10 500 forintos szint környéke fogta meg. A Mol ugyancsak nagy forgalom mellett feltűnően gyengén szerepelt, különösebb hír nélkül. Az euró/dollár árfolyam is szépen megindult, így a forint/euró árfolyam is a 348-as kulcsszintig csökkent, ami megint megfogta – mondta a vezető elemző.Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdán Brüsszelben, az Európai Parlament egynapos, rendkívüli plenáris ülésén közölte, hogy az Európai Uniónak 750 milliárd euróra (mintegy 262,5 ezer milliárd forint) van szüksége a koronavírus-járvány okozta példátlan gazdasági és társadalmi károk utáni helyreállításhoz. A 750 milliárd eurót a pénzügyi piacokról szerezné be az EU. A helyreállítási tervet új generáció néven indítanák el, és 500 milliárd euró vissza nem fizetendő támogatásból valamint 250 milliárd euró kölcsönből állna, amit az európai költségvetésen keresztül folyósítanának. A tervezet alapján Magyarországnak az alapból 8,1 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás és 6,9 milliárd euró hitel állna rendelkezésére.A Mol 21 forinttal, 1,04 százalékkal 1993 forintra gyengült, 5,8 milliárd forintos forgalomban.Az OTP-részvények 210 forinttal, 2,05 százalékkal 10 450 forintra erősödtek, forgalmuk 10,2 milliárd forintot tett ki.A Magyar Telekom árfolyama 4,50 forinttal, 1,14 százalékkal 399,50 forintra nőtt, forgalma 232,4 millió forint volt.A Richter-papírok ára 40 forinttal, 0,58 százalékkal 6945 forintra emelkedett, forgalmuk 1,6 milliárd forintot ért el.A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 3606,28 ponton zárt szerdán, ez 26,39 pontos, 0,74 százalékos emelkedés a keddi záráshoz viszonyítva.(MTI)