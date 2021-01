Tőzsdezárás – Erősödött a BUX, a vezető részvények mindegyike emelkedett

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 815,64 pontos, 1,89 százalékos emelkedéssel, 43 900,70 ponton zárt csütörtökön.

A részvénypiac forgalma 14,3 milliárd forint volt, a vezető részvények erősödtek az előző napi záráshoz képest.

Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője az MTI-nek elmondta, hogy még a szerdai zavargások idején is emelkedett az amerikai tőzsde, csütörtökön pedig további erősödés látható, ahogy az összes európai részvénypiacon, így a magyar börzén is hasonló optimizmus van. Donald Trump bejelentése, miszerint január 20-án átadja a hatalmat Joe Bidennek, pozitívan hatott a befektetőkre.

Az elemző kiemelte, hogy a Mol, a szerdai jelentős emelkedés után, csütörtökön is 4 százalékot meghaladó pluszban zárt. Az árfolyamemelkedést egyrészt támogatja a vállalat sajátrészvény-vásárlási programja, másrészt hozzájárult az olajár emelkedése is – tette hozzá.

A Mol 98 forinttal, 4,21 százalékkal 2426 forintra erősödött, 3,8 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 140 forinttal, 1,03 százalékkal 13 790 forintra nőtt, forgalmuk 5,8 milliárd forintot tett ki.



A Magyar Telekom árfolyama 2,0 forinttal, 0,52 százalékkal 385,50 forintra emelkedett, forgalma 121,4 millió forint volt.A Richter-papírok árfolyama 80 forinttal, 1,08 százalékkal 7500 forintra erősödött, a részvények forgalma 1,6 milliárd forintot ért el.A BUMIX 3673,66 ponton zárt csütörtökön, ez 33,83 pontos, 0,93 százalékos emelkedés a szerdai záráshoz viszonyítva.(MTI)