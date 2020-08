Tőzsdezárás – Erős napot zárt a BUX

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 524,71 pontos, 1,48 százalékos emelkedéssel, 35 952,53 ponton zárt pénteken.

A részvénypiac forgalma 15,0 milliárd forint volt, a vezető részvények erősödtek az előző napi záráshoz képest.

Móró Tamás, a Concorde Értékpapír Zrt. vezető elemzője az MTI-nek elmondta, erős napot zárt a BUX, köszönhetően annak, hogy minden blue chip emelkedni tudott.

Az OTP és a Mol is pénteken hajnalban tette közzé második negyedéves gyorsjelentését, amelyeket a befektetők pozitívan értékeltek, így mindkét esetben a részvények jegyzése emelkedéssel zárt.

Az elemző szerint trendforduló látható a BUX-index mozgásában, amely a korábbi esések után most részben a vállalatok gyorsjelentéseinek is köszönhetően tovább emelkedhet.

Móró Tamás közölte, a kereskedési nap második felében már nemzetközi hátszél is segíthette a magyar piacot, ugyanis a nemzetközi hangulat kedvezőbbé vált, azt követően, hogy a vártnál jobb foglalkoztatási adatok érkeztek délután az Amerikai Egyesült Államokból.



A Mol 47 forinttal, 2,62 százalékkal 1840 forintra erősödött, 2,0 milliárd forintos forgalomban.Az OTP-részvények ára 90 forinttal, 0,87 százalékkal 10 430 forintra nőtt, forgalmuk 9,7 milliárd forintot tett ki.A Magyar Telekom árfolyama 2,50 forinttal, 0,66 százalékkal 380 forintra emelkedett, forgalma 136,1 millió forint volt.A Richter-papírok árfolyama 95 forinttal, 1,35 százalékkal 7150 forintra nőtt, a részvények forgalma 2,7 milliárd forintot ért el.A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 3481,72 ponton zárt pénteken, ez 72,13 pontos, 2,12 százalékos emelkedés a csütörtöki záráshoz viszonyítva.(MTI)