Tőzsdezárás – Enyhén csökkent a BUX

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 19,19 pontos, 0,05 százalékos csökkenéssel, 35 181,69 ponton zárt hétfőn.

A részvénypiac forgalma 8,0 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek a pénteki záráshoz képest.

Török Lajos, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője az MTI-nek elmondta, hogy enyhe mínuszban fejeződött be a kereskedés a hét első napján a BÉT-en. Az európai piacokhoz képest alulteljesített a magyar tőzsde, a német és a francia index is jóval magasabb értékeken fejezheti be a kereskedést.

A vezető részvények közül hétfőn a legnagyobb mértékben a Magyar Telekom erősödött, a leggyengébben pedig a Mol teljesített – tette hozzá.

A Mol 25 forinttal, 1,41 százalékkal 1750 forintra csökkent, 2,1 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 20 forinttal, 0,19 százalékkal 10 760 forintra mérséklődött, forgalmuk 3,7 milliárd forintot tett ki.



A Magyar Telekom árfolyama 7,50 forinttal, 1,98 százalékkal 387 forintra erősödött, forgalma 112,0 millió forint volt.A Richter-papírok árfolyama 40 forinttal, 0,61 százalékkal 6620 forintra nőtt, a részvények forgalma 1,3 milliárd forintot ért el.A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 3449,86 ponton zárt hétfőn, ez 23,43 pontos, 0,68 százalékos emelkedés a pénteki záráshoz viszonyítva.(MTI)