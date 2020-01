Tőzsdezárás – Emelkedett a vezető részvények többsége

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 465,05 pontos, 1,05 százalékos emelkedéssel, 44 597,05 ponton zárt szerdán.

A részvénypiac forgalma 9,7 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.

Kocsis Márió, a Concorde Értékpapír Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta, az ázsiai piacok szépen visszapattantak a befektetők optimistábban látják a kínai koronavírus terjedésének megakadályozását. Az elemző szerint ez tükröződött a reggeli órákban az európai parketten is, így például a német DAX index is újabb csúcsokra tört fel.

Hozzátette: míg azonban a nyugat-európai tőzsdéken a nap végére alábbhagyott a lendület, a budapesti tőzsdén kitartott, és 1 százalék körüli pluszban zárt a hazai részvénykosár. Az OTP és a Magyar Telekom erős teljesítményt nyújtott, a Molnak a keddi nagy esés után sikerült némileg visszapattannia. A keddi általános gyengeséget követően az amerikai piacokat is visszapattanás jellemzi, ott ugyancsak az ázsiai optimizmus jelei tükröződnek. A befektetők most a vállalati jelentésekre, globális piacokra tudnak fókuszálni – mondta az elemző.



A Mol 48 forinttal, 1,78 százalékkal 2748 forintra erősödött, 2,9 milliárd forintos forgalomban.Az OTP-részvények ára 230 forinttal, 1,61 százalékkal 14 550 forintra nőtt, forgalmuk 4,5 milliárd forintot tett ki.A Magyar Telekom árfolyama 3 forinttal, 0,66 százalékkal 461 forintra emelkedett, forgalma 291,6 millió forint volt.A Richter-papírok 5 forinttal, 0,07 százalékkal 6695 forintra gyengültek, forgalmuk 1,3 milliárd forintot ért el.A BUMIX 3692,37 ponton zárt szerdán, ez 8,55 pontos, 0,23 százalékos csökkenés a keddi záráshoz viszonyítva.(MTI)