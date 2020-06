Tőzsdezárás – Emelkedett a magyar piac

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 719,89 pontos, 1,93 százalékos emelkedéssel, 38 060,73 ponton zárt kedden.

A részvénypiac forgalma 19,2 milliárd forint volt, a vezető részvények erősödtek az előző napi záráshoz képest.

A nemzetközi részvénypiacokon kedvező volt a hangulat. A vezető európai értékpapírpiacokon nagy indexemelkedéssel indult a kereskedés, és a vezető európai indexek délután is jelentős pluszban álltak. Emelkedéssel nyitottak az irányadó New York-i tőzsdeindexek is.

A befektetők abban reménykednek, hogy az agresszív fiskális és monetáris ösztönző intézkedések nyomán gyorsan talpra áll a gazdaság a koronavírus-járvány múltával. Ez annak köszönhető, hogy az amerikai jegybank hétfőn bejelentette, hogy gazdaságélénkítő monetáris intézkedéseit kiterjesztve vállalati kötvényeket vásárol a másodlagos piacon. Médiajelentések szerint a Trump adminisztráció emellett ezer milliárd dolláros infrastrukturális beruházási programot készít elő.



Jót tett a hangulatnak az is, hogy a nyitás előtt közzétett adatok szerint rekordmértékben nőtt a kiskereskedelem és a vendéglátás forgalma májusban az Egyesült Államokban az előző két hónapban mért meredek csökkenés után.A magyar piac is emelkedett, a legjobb teljesítményt a vezető részvények közül az OTP nyújtotta.A Mol 14 forinttal, 0,72 százalékkal 1955 forintra erősödött, 2,6 milliárd forintos forgalomban.Az OTP-részvények ára 360 forinttal, 3,14 százalékkal 11 830 forintra nőtt, forgalmuk 14,7 milliárd forintot tett ki.A Magyar Telekom árfolyama 2 forinttal, 0,52 százalékkal 388 forintra emelkedett, forgalma 201,6 millió forint volt.A Richter-papírok ára 125 forinttal, 1,81 százalékkal 7015 forintra nőtt, forgalmuk 1,2 milliárd forintot ért el.A BUMIX 3557,40 ponton zárt kedden, ez 37,77 pontos, 1,07 százalékos emelkedés a hétfői záráshoz viszonyítva.(MTI)