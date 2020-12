Tőzsdezárás – Emelkedett a BUX a kedvező nemzetközi hangulatban

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 522,75 pontos, 1,35 százalékos emelkedéssel, 39 227,87 ponton zárt pénteken.

A részvénypiac forgalma 11,1 milliárd forint volt, a vezető részvények erősödtek az előző napi záráshoz képest.



Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője az MTI-nek elmondta: a nemzetközi befektetői hangulat kedvező, a magyar piac pedig az előző napi profitrealizálás után pénteken felülteljesítő volt az európai indexekhez képest.A szakértő kiemelte, hogy a Richter magas forgalom mellett csaknem 4 százalékkal emelkedett, és új történelmi csúcsra került. A vállalat csütörtökön jelentette be, hogy nőgyógyászati termék megvásárlásáról szóló megállapodást kötött a Johnson & Johnson gyógyszeripari leányvállalatával, a kedvező hírre pénteken reagáltak a befektetők – jelezte.A Mol is felfelé korrigált, jelentősen erősödött, az OTP viszont továbbra is a 12 ezer forintos szint átlépésével küzd – tette hozzá.A Mol 36 forinttal, 1,82 százalékkal 2016 forintra erősödött, 1,6 milliárd forintos forgalomban.Az OTP-részvények ára 10 forinttal, 0,08 százalékkal 11 960 forintra nőtt, forgalmuk 4,9 milliárd forintot tett ki.A Magyar Telekom árfolyama 3,5 forinttal, 0,93 százalékkal 381,50 forintra emelkedett, forgalma 137,3 millió forint volt.A Richter-papírok árfolyama 260 forinttal, 3,61 százalékkal 7455 forintra erősödött, a részvények forgalma 4,0 milliárd forintot ért el.A BUMIX 3463,96 ponton zárt pénteken, ez 15,74 pontos, 0,45 százalékos csökkenés a csütörtöki záráshoz viszonyítva.(MTI)