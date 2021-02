Tőzsdezárás – Emelkedéssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdeindexek

A globális piacokon kialakult kedvező hangulatban emelkedéssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdeindexek hétfőn.

A londoni FTSE 100 index 0,92 százalékos, a frankfurti DAX-index 1,41 százalékos, a párizsi CAC-40 index 1,16 százalékos, a milánói FTSE MIB 1,17 százalékos, a madridi IBEX pedig 0,52 százalékos pluszban fejezte be a kereskedést. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 1,24 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 1,25 százalékkal, míg az euróövezeti EuroStoxx50 1,42 százalékkal emelkedett.

Az európai piacok globális társaikkal együtt pozitív hangulatban indították a hetet, miután a múlt héten erős kilengéseket okozott a kisbefektetők összehangolt támadása a nagy shortügyleteket bonyolító alapok és befektetők ellen. New Yorkban is megfordult a hangulat és emelkedésnek indultak az árfolyamok, a jelek szerint a befektetők lerázták magukról az aggodalmakat amiatt, hogy a közösségi médiaoldalak csevegőszobáiban vásárlásaikat összehangoló kisbefektetők akcióikkal a csillagos égbe hajtották fel az olyan agyonshortolt vállalatok, mint a GameStop és az AMC Entretainment árfolyamát.

Hétfőn már az ezüst állt a figyelem középpontjában: a nemesfém ára hétéves csúcsra ugrott, miután a shortosok ellen fellépő kisbefektetők garmadája nagy tételekben kezdte felvásárolni a fizikai ezüst alapú befektetési eszközöket, újabb vonzó célpontra találva a GameStop, a Blackberry, az AMC, a Nokia és más vállalatok után.



Európában a befektetők a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos fejleményekre is figyelnek, miután a múlt héten felizzottak a feszültségek a védőoltások szállításában tapasztalt késlekedések miatt. Az Európai Bizottság és Nagy-Britannia között vita bontakozott ki az AstraZeneca brit-svéd gyógyszergyártó miatt, mindkét fél azt követeli a vállalattól, hogy tartsa be szerződéses kötelezettségeit.Az európai tőzsdezárás idején New Yorkban is erős pluszok voltak láthatóak, a Dow Jones ipari átlag 0,86 százalékos, az S&P 500-as index 1,43 százalékos, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 2,00 százalékos nyereségben állt.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) drágul annak nyomán, hogy Szaúd-Arábia és más OPEC-tagállamok napi kitermelésük közel másfél millió hordós visszafogására tettek ígéretet.Az áprilisi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 1,74 százalékos pluszban, 55,98 dolláron, a márciusi szállítású WTI pedig 1,80 százalékos nyereségben, 53,14 dolláron forgott este fél hat után.Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,88 százalékkal, 1862,41 dollárra, az áprilisi szállítású aranyé pedig 0,84 százalékkal, 1865,80 dollárra nőtt a New York-i árupiacon.A nemzetközi bankközi devizapiacon egy euróért 1,2079 dollárt adtak, 0,47 százalékkal gyengült a közös európai fizetőeszköz.(MTI)