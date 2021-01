Tőzsdezárás – Emelkedéssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdeindexek

Emelkedéssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdeindexek hétfőn, 2021 első kereskedési napján, az új koronavírussal fertőzöttek számának emelkedését övező aggodalmak dacára.

A londoni FTSE 100 index 1,72 százalékos, a frankfurti DAX-index 0,06 százalékos, a párizsi CAC-40 index 0,68 százalékos, a milánói FTSE MIB 0,37 százalékos, a madridi IBEX pedig 0,32 százalékos pluszban fejezte be a kereskedést. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 0,67 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 0,76 százalékkal nőtt, míg az euróövezeti EuroStoxx50 0,33 százalékkal emelkedett.

A kereskedésnek kedvezett, hogy az Egyesült Királyság és az Európai Unió kapcsolatrendszerének feltételeit rögzítő átfogó egyezmény, azon belül a vám-, illeték- és kvótamentességre épülő szabadkereskedelmi megállapodás létrejötte, valamint a koronavírus elleni európai oltási kampány erősíti a gazdasági fellendülést valószínűsítő befektetői várakozásokat.

A hatszáz legnagyobb európai vállalat árfolyamának változását követő Stoxx Europe 600-as index napi maximumán, 405,76 ponton több mint tízhavi csúcson is járt. A nap nyertese a gazdaság alakulására kényesen reagáló nyersanyag-kitermelési szektor volt, 3,9 százalékkal ugrott meg az alindexe.

New Yorkban viszont már a kereskedés elején lefordultak a történelmi csúcsokról és erős mínuszokra váltottak a vezető indexek. Az európai tőzsdezárás idején a Dow Jones ipari átlag már 1,71 százalékos, az S&P 500-as index 1,63 százalékos, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 1,38 százalékos mínuszban állt.

A védőoltási kampány elindulását övező optimizmust háttérbe szorították a Georgia államban keddre kitűzött megismételt szenátusi választás miatti aggodalmak. Georgiában egyetlen szenátorjelölt sem szerezte meg a szavazatok legalább 50 százalékát a november 3-i választásokon, ezért megismétlik a voksolást. Ennek eredményén múlik majd a többség sorsa a szövetségi törvényhozás felsőházában. A hivatalban lévő két republikánus szenátor, Kelly Loeffler és David Perdue demokrata párti kihívói Raphael Warnock és Jon Ossoff.



A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára a New York-i tőzsdeindexekkel azonos pályán haladva erős csökkenésre váltott, jóllehet napközben több mint tízhavi csúcson is járt azokra a várakozásokra, hogy a legnagyobb olajexportáló országokat tömörítő csoport a jelenlegi szinten hagyhatja a kitermelést februárban.A márciusi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 1,32 százalékos mínuszban, 51,12 dolláron, a februári szállítású WTI pedig 1,84 százalékos veszteségben, 47,63 dolláron forgott háromnegyed hatkor.Az OPEC+ csoport, azaz a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének (OPEC) tagállamai és szövetségeseik, élükön Oroszországgal, hétfőn hoznak döntést arról, hogy változatlan szinten hagyják-e kitermelésüket februárban.Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 2,21 százalékkal, 1940,06 dollárra, a februári szállítású aranyé pedig 2,67 százalékkal, 1945,80 dollárra nőtt a New York-i árupiacon.A nemzetközi bankközi devizapiacon egy euróért 1,2255 dollárt adtak, 0,97 százalékkal erősödött a közös európai fizetőeszköz. Az euró árfolyama napi maximumán, 1,231 dolláron közel hároméves csúcsot közelített meg.(MTI)