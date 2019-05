Tőzsdezárás – Emelkedéssel zártak a főbb nyugat-európai tőzsdék

Emelkedéssel zártak a főbb nyugat-európai tőzsdeindexek csütörtökön, de továbbra is jó úton haladnak afelé, hogy a májust az idei év legnagyobb havi veszteségével zárják az amerikai-kínai kereskedelmi háború folyamatos éleződésének közepette.

A londoni FTSE-100 mutató 0,46 százalékos, a frankfurti DAX-index 0,54 százalékos, a párizsi CAC-40 index pedig 0,51 százalékos pluszban zárt. Milánóban – egyedüli kivételként – 0,26 százalékkal csökkent, Madridban viszont 0,85 százalékkal emelkedett az irányadó tőzsdemutató. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 0,42 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 0,35 százalékkal, míg az euróövezeti EuroStoxx50 0,56 százalékkal nőtt.

A nap nyertese a médiaszektor volt, 1,8 százalékkal emelkedett alindexe.

Az Axel Springer németországi központú médiakonszern 22,06 százalékkal drágult arra a hírre, hogy a KKR amerikai befektetési cég stratégiai befektetőként részesedést szerezne benne.

Az Elekta, sugársebészeti eszközöket gyártó svéd vállalat 18,81 százalékos pluszban zárt erős gyorsjelentésének köszönhetően.



Az Ambu, orvosi elektronikus felszereléseket és eszközöket gyártó dán vállalat árfolyama viszont 6,2 százalékkal csökkent, a lejtmenet hátterében továbbra is az áll, hogy a cég vezérigazgatója május 15-én lemondott.New Yorkban az európai tőzsdezárás idején a Dow Jones ipari átlag 0,12 százalékos, az S&P 500-as index 0,16 százalékos, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 0,26 százalékos pluszban állt.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajkeverék, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára esik.Az augusztusi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 2,30 százalékos mínuszban, 66,31 dolláron, míg a WTI a júniusi határidős kifutásban 1,53 százalékos veszteségben, 57,91 dolláron forgott délután háromnegyed hatkor.Az olajárak azután váltottak jelentős mínuszokra, hogy az amerikai kormány energiaügyi tájékoztató hivatala (EIA) szokásos heti jelentésében arról számolt be, hogy a kereskedelmi olajtartalékok a vártnál jóval kevésbé, mindössze 282 ezer hordóval csökkentek, a benzintartalékok pedig jóval nagyobb mértékben, 2,2 millió hordóval nőttek.A New York-i árupiac határidős jegyzésében az arany unciánkénti ára 0,41 százalékkal, 1286,20 dollárra kúszott fel.Egy euróért 1,1138 dollárt adtak a nemzetközi bankközi piacon, 0,08 százalékkal erősödött a közös európai fizetőeszköz.(MTI)