TÅ‘zsdezÃ¡rÃ¡s – EmelkedÃ©ssel zÃ¡rtak a fÅ‘bb nyugat-eurÃ³pai tÅ‘zsdÃ©k

Emelkedéssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdeindexek csütörtökön, a kockázatvállalási hangulatot jelentősen javították azok a remények, hogy az új koronavírus-járvány hamarosan tetőzik. Ráadásul az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve ismertette a gazdaság támogatását célzó masszív, 2300 milliárd dolláros hitelprogramjának részleteit.

A londoni FTSE-100 mutató 3,93 százalékos, a frankfurti DAX-index 2,24 százalékos, a párizsi CAC-40 index pedig 1,44 százalékos pluszban fejezte be a kereskedést. Milánóban 1,39 százalékkal, Madridban pedig 1,71 százalékkal emelkedett az irányadó mutató. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 1,75 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 1,37 százalékkal, míg az euróövezeti EuroStoxx50 1,46 százalékkal kúszott feljebb.

Az előző napokhoz hasonlóan a nap nyertesei az utazási és szabadidős tevékenységgel foglalkozó vállalatok, amelyek alindexe mintegy 4 százalékkal ugrott meg. Az ágazat a héten 24,5 százalékkal tudott erősödni, de éves vesztesége még így is 36 százalékon áll.

A hatszáz legnagyobb európai vállalat árfolyamának változását követő Stoxx Europe 600-as mutató értéke a rövidített héten – pénteken zárva tartanak a tőzsdék húsvét alkalmából – mindennap emelkedett, múlt péntekhez képest 7,4 százalékkal, 2011 óta nem volt ilyen erős hete.

New Yorkban az európai tőzsdezárás idején a Dow Jones ipari átlag 1,76 százalékos, az S&P 500-as index 1,72 százalékos, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 0,67 százalékos pluszban állt.



(MTI)