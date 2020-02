Tőzsdezárás – Emelkedéssel zártak a főbb nyugat-európai tőzsdék

Mérsékelt emelkedéssel zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdeindexek csütörtökön. A kereskedést a vártnál jobb gyorsjelentések mozgatták, a befektetők egyre kevésbé aggódnak a Kínában terjedő tüdőgyulladás-járvány esetleges gazdasági hatásai miatt.

A londoni FTSE-100 mutató 0,30 százalékos, a frankfurti DAX-index 0,72 százalékos, a párizsi CAC-40 index pedig 0,88 százalékos pluszban fejezte be a kereskedést. Milánóban 1,05 százalékkal, Madridban pedig 0,96 százalékkal emelkedett az irányadó mutató. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 0,44 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 0,43 százalékkal, míg az euróövezeti EuroStoxx50 0,73 százalékkal nőtt.

Európában főleg vállalati hírek uralták a napot. A legnagyobb német kereskedelmi bank, a Deutsche Bank 12,48 százalékos pluszban zárta a napot arra a hírre, hogy a Los Angeles-i székhelyű Capital csoport 3,1 százalékos tulajdonrészt szerzett benne, s ezzel az egyik legnagyobb részvényesévé vált.

A világ legnagyobb acélipari csoportja, a luxemburgi székhelyű ArcelorMittal záróárfolyama 11,04 százalékkal nőtt Amszterdamban annak köszönhetően, hogy negyedik negyedéves nyeresége nagyobb lett a vártnál, ráadásul előrejelzése is kedvezőbb volt a becsléseknél.

A Société Général francia pénzintézet a vártnál kevesebb nyereséget termelt a negyedik negyedévben, de jelezte, hogy részvényvisszavásárlásra készül, és nyereségességének javítását ígérte a 2020-as évre. A párizsi tőzsdén 1,02 százalékos pluszban zárta a napot a papír.

A Nokia finn mobil távközlési hálózati berendezésgyártó és szolgáltató 2,3 százalékkal drágult, mivel a vártnál nagyobb nyereségről adott számot.

Csalódást okozott viszont gyorsjelentésével az Orion, Finnország legnagyobb innovatív, illetve generikus gyógyszergyártó és kutató vállalata, árfolyama 7,47 százalékos mínuszban zárt a helsinki tőzsdén.

A Royal Mail brit postavállalat 5,5 százalékos mínuszban fejezte be a kereskedést, de napközben történelmi mélyponton is járt az árfolyama, miután arra figyelmeztetett a vállalat, hogy romlott termelékenysége, és nehéz lesz a következő, március végén induló pénzügyi éve.



A globális piacokat megtámogatta, hogy Kína bejelentette, felére csökkenti egyes amerikai termékek pótvámját. Az intézkedés február 14-én lép életbe, és arra a mintegy 75 milliárd dollár értékű amerikai árucikkre vonatkozik, amelyekre 2019. szeptember 1-jétől vetettek ki 5, illetve 10 százalékos büntetővámot.New Yorkban emelkedéssel nyitottak az irányadó indexek. Bő két órával később, az európai tőzsdezárás idején a Dow Jones ipari átlag 0,16 százalékos, az S&P 500-as index 0,26 százalékos, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 0,49 százalékos pluszban állt.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajkeverék, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára egymással ellentétesen mozgott. Csütörtök este közép-európai idő szerint háromnegyed hatkor az áprilisi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,74 százalékos mínuszban, 54,88 dolláron, míg a márciusi szállítású WTI 0,18 százalékos pluszban, 50,84 dolláron forgott.A New York-i árupiacon az arany unciánkénti ára áprilisi szállításra 0,32 százalékkal, 1567,75 dollárra nőtt.Egy euróért 1,0977 dollárt adtak a nemzetközi bankközi piacon, 0,18 százalékkal gyengült a közös európai fizetőeszköz.(MTI)