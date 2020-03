Tőzsdezárás – Emelkedéssel zárt a magyar piac

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 304,77 pontos, 0,80 százalékos emelkedéssel, 38 380,60 ponton zárt kedden.

A részvénypiac forgalma magas, 27,8 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.

Baráth Tibor, az Erste Befektetési Zrt. vezető üzletkötője az MTI-nek elmondta, hogy az európai piacokról a nap végére elillant a nap eleji optimizmus, bár volt 4 százalékos emelkedés is, zárás előtt már többségük mínuszban állt. Az amerikai indexek is mínuszosak, annak ellenére, hogy a nap elején elég jelentős, 3-4 százalékos határidős pluszt mutattak – mondta.

A magyar tőzsde közel 1 százalékos növekedést tudott elérni, ami ritka Európában, ahol a tőzsdeindexek többsége esett. Az OTP 12 830 forinton zárt, 12 750 forintos napi mélypontjának környékén, de volt 13 370 forinton is. A Mol 22 forintos pluszt ért el, de napi maximuma 2098 forint volt. A Richter esetében nem voltak nagy mozgások, 6400 és 6580 forint között kereskedtek vele. A Magyar Telekom a vezető részvények közül egyedüliként esett, nem is keveset, 9 forintot.

A forint piaca nyugodt volt, jegyzése a 335,70 és 336,40 közötti 70 filléres sávban mozgott az euróval szemben, sem az inflációs adat, sem a jegybankelnök keddi beszéde nem tudta a magyar fizetőeszközt egyik irányban sem jobban elmozdítani – mondta a vezető üzletkötő.



A Mol 22 forinttal, 1,10 százalékkal 2022 forintra erősödött, 3,5 milliárd forintos forgalomban.Az OTP-részvények ára 230 forinttal, 1,83 százalékkal 12 830 forintra nőtt, forgalmuk 18 milliárd forintot tett ki.A Magyar Telekom 9 forinttal, 2,28 százalékkal 385 forintra gyengült, forgalma 365 millió forint volt.A Richter-papírok árfolyama 30 forinttal, 0,47 százalékkal 6470 forintra emelkedett, forgalmuk 4,7 milliárd forintot ért el.A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 3072,65 ponton zárt kedden, ez 71,53 pontos, 2,27 százalékos csökkenés a hétfői záráshoz viszonyítva.(MTI)