Tőzsdezárás – Emelkedéssel zárt a BUX, főleg az OTP-nek köszönhetően

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 318,73 pontos, 0,74 százalékos emelkedéssel, 43 390,81 ponton zárt hétfőn.

A részvénypiac forgalma 14,8 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott a pénteki záráshoz képest.

Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint javult a nemzetközi befektetői hangulat. Ez főleg annak köszönhető, hogy az Egyesült Államokban kedvező feldolgozóipari adatok jelentek meg délután, emellett az is hozzájárult, hogy egy thaiföldi orvoscsoport közzétett egy tanulmányt, miszerint már két koronavírusos beteget is sikerrel kezeltek egy gyógyszerkombinációval.

A magyar piacon is pozitív korrekció látható, főleg az OTP piacán alakult ki erőteljes vételi nyomás. Egyelőre úgy tűnik, a befektetők picit maguk mögött hagyják a kínai koronavírus-járvánnyal kapcsolatos aggodalmakat. A következő napokban érkező hírek persze továbbra is jelentősen befolyásolhatják a piacokat – tette hozzá.



A forint erősödött, miután a Magyar Nemzeti Bank (MNB) közzétette, hogy nem fogadott el ajánlatot a hétfői forintlikviditást nyújtó devizaswap-tenderen, tehát tovább szűkítették a kinn lévő többletlikviditást. Önmagában is forinterősítő viszont a jegybank részéről múlt héten megjelentetett tanulmány, amiben azt írják, hogy ezt csak átmeneti lépésnek szánják. Most túlzottan nagy a likviditás a bankközi piacon, ezért szűkítik, de a negyedév hátralévő részében ez változhat, úgyhogy nem tekinthető tartós lépéssorozatnak – mondta a senior elemző.A Mol 10 forinttal, 0,39 százalékkal 2570 forintra gyengült, 2,6 milliárd forintos forgalomban.Az OTP-részvények 280 forinttal, 1,98 százalékkal 14 400 forintra erősödtek, forgalmuk 9,2 milliárd forintot tett ki.A Magyar Telekom árfolyama 2 forinttal, 0,44 százalékkal 452 forintra esett, forgalma 56,1 millió forint volt.A Richter-papírok ára 5 forinttal, 0,08 százalékkal 6545 forintra nőtt, forgalmuk 2,5 milliárd forintot ért el.A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 3638,69 ponton zárt hétfőn, ez 25,35 pontos, 0,70 százalékos emelkedés a pénteki záráshoz viszonyítva.(MTI)