Tőzsdezárás – Elemző: kedvező nemzetközi hangulatban emelkedett a budapesti tőzsde

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 238,34 pontos, 0,55 százalékos emelkedéssel, 43 183,45 ponton zárt szerdán.

A részvénypiac forgalma 13,7 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.

Török Lajos, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője az MTI-nek elmondta: megnyugodtak a nemzetközi piacok az előző napi eladási hullám után. Ehhez az is hozzájárult, hogy az amerikai Fed elnöke, Jerome Powell a szenátus pénzügyi bizottsága előtt kedden támogató jegybanki politikáról nyilatkozott – fűzte hozzá.

Ez viszonylag jót tett a budapesti tőzsdének is, emelkedni tudott a vezető részvények többsége – mondta.

A Molt segítette az osztalékfizetésről szóló bejelentés. Az elemző hozzátette: most a Richter gyengélkedik pénteki gyorsjelentése előtt, a befetetők kivárnak.

A Mol 12 forinttal, 0,56 százalékkal 2162 forintra erősödött, 2,0 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 180 forinttal, 1,39 százalékkal 13 100 forintra nőtt, forgalmuk 7,5 milliárd forintot tett ki.



A Magyar Telekom árfolyama 3,5 forinttal, 0,86 százalékkal 410 forintra emelkedett, forgalma 163,0 millió forint volt.A Richter-papírok árfolyama 80 forinttal, 0,92 százalékkal 8620 forintra csökkent, a részvények forgalma 3,6 milliárd forintot ért el.A BUMIX 3736,18 ponton zárt szerdán, ez 39,91 pontos, 1,08 százalékos emelkedés a keddi záráshoz viszonyítva.(MTI)