Tőzsdezárás – Elemző: kedvező nemzetközi hangulat húzta a BUX-ot

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 186,75 pontos, 0,43 százalékos emelkedéssel, 43 703,87 ponton zárt hétfőn.

A részvénypiac forgalma 9,0 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott a pénteki záráshoz képest.

Török Lajos, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője az MTI-nek elmondta: a kedvező nemzetközi hangulatban emelkedni tudott a budapesti tőzsde is. Nyugodt napot zárt a piac, mérsékelt forgalommal. A vezető részvényekre nem érkeztek egyedi hírek. A kedvező hangulat a Johnson and Johnson egydózisú oltásával kapcsolatos kedvező hírek hatására alakult ki, miszerint az jelentős védelmet nyújt az új típusú koronavírus ellen – mondta.

A Mol ára nem változott, 2220 forint volt, 1,1 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 210 forinttal, 1,56 százalékkal 13 710 forintra nőtt, forgalmuk 3,6 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama is változatlanul, 393,50 forinton zárt, forgalma 113,2 millió forint volt.



A Richter-papírok árfolyama 80 forinttal, 0,96 százalékkal 8245 forintra csökkent, a részvények forgalma 3,9 milliárd forintot ért el.A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 3713,30 ponton zárt hétfőn, ez 20,95 pontos, 0,57 százalékos emelkedés a pénteki záráshoz viszonyítva.(MTI)