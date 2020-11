Tőzsdezárás – Elemző: iránykereső nap volt a tőzsdén

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 11,40 pontos, 0,03 százalékos csökkenéssel, 39 035,10 ponton zárt szerdán.

A részvénypiac forgalma 13,3 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.



Török Lajos, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője az MTI-nek elmondta, hogy az átlagosnál magasabb forgalom mellett iránykeresés folyt a magyar tőzsdén. A BUX pluszban és mínuszban is járt a nap folyamán, végül a keddi záró árához nagyon közel fejezte be a kereskedést.Az OTP és a Mol kisebb mínuszban zárt, ugyanakkor a Richter részvényei erősödtek, a Magyar Telekom pedig szerdán is tartotta jó formáját.Piacmozgató vállalati hírek nem érkeztek, a hazai részvényindex az európai trendekkel sodródott, az európai tőzsdéken szintén iránykeresés volt jellemző – tette hozzá a szakértő.A Mol 2 forinttal, 0,10 százalékkal 2068 forintra csökkent, 2,4 milliárd forintos forgalomban.Az OTP-részvények ára 50 forinttal, 0,42 százalékkal 11 930 forintra esett, forgalmuk 7,8 milliárd forintot tett ki.A Magyar Telekom árfolyama 5,0 forinttal, 1,32 százalékkal 385 forintra erősödött, forgalma 547,9 millió forint volt.A Richter-papírok árfolyama 30 forinttal, 0,42 százalékkal 7120 forintra nőtt, a részvények forgalma 1,9 milliárd forintot ért el.A BUMIX 3441,29 ponton zárt szerdán, ez 1,45 pontos, 0,04 százalékos emelkedés a keddi záráshoz viszonyítva.(MTI)