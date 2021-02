Tőzsdezárás – Elemző: az OTP húzta le a BUX-ot

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 512,04 pontos, 1,18 százalékos csökkenéssel, 42 945,11 ponton zárt kedden.

A részvénypiac forgalma 15,9 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.

Török Lajos, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője az MTI-nek elmondta, hogy a kedvezőtlen nemzetközi hangulat a magyar tőzsdére is kihatott, a BÉT vezető részvényei közül legnagyobb mértékben az OTP gyengült, emiatt pedig a BUX-index is esett.

Hozzátette, hogy bár a blue chipek közül az OTP mellett a Mol és a Richter is gyengült, azonban egyik részvénnyel összefüggésben sem érkeztek hírek.

Török Lajos szólt arról is, hogy a Magyar Telekom kedden tette közzé konszenzus számait, az elemzői várakozások összetételét, és az abban foglalt pozitív várakozások miatt tudott emelkedni a részvény árfolyama.

A Mol 26 forinttal, 1,19 százalékkal 2150 forintra csökkent, 2,7 milliárd forintos forgalomban.



Az OTP-részvények ára 280 forinttal, 2,12 százalékkal 12 920 forintra esett, forgalmuk 10,4 milliárd forintot tett ki.A Magyar Telekom árfolyama 2,5 forinttal, 0,62 százalékkal 406,50 forintra erősödött, forgalma 74,5 millió forint volt.A Richter-papírok árfolyama 20 forinttal, 0,23 százalékkal 8700 forintra gyengült, a részvények forgalma 2,2 milliárd forintot ért el.A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 3696,27 ponton zárt kedden, ez 15,02 pontos, 0,40 százalékos csökkenés a hétfői záráshoz viszonyítva.(MTI)