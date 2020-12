Tőzsdezárás – Elemző: a Mol húzta fel a BUX-ot

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 704,22 pontos, 1,71 százalékos emelkedéssel, 41 967,89 ponton zárt hétfőn.

A részvénypiac forgalma 14,9 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével erősödtek a pénteki záráshoz képest.



Török Lajos, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője az MTI-nek elmondta, hogy az Egyesült Királyság és az Európai Unió jövőbeni kereskedelmi kapcsolatrendszerének feltételeiről szóló tárgyalások folytatódnak, ennek hatására pedig általánosan jó hangulat uralkodott az európai piacokon és a tengerentúlon is. A kedvező hangulat kihatott a BÉT-re is, ahol a BUX-index 1,71 százalékos pluszban zárt, a vezető részvények közül különösen a Mol volt erős.Az elemző szerint a blue chipek közül Mol mellett még az OTP és a Richter árfolyama is emelkedni tudott, ami azzal magyarázható, hogy az olaj, illetve a bankszektor is jól teljesített Európában, míg a Richter jegyzését az általános jó hangulat segítette.A Mol 66 forinttal, 3,08 százalékkal 2206 forintra erősödött, 4,9 milliárd forintos forgalomban.Az OTP-részvények ára 160 forinttal, 1,22 százalékkal 13 240 forintra nőtt, forgalmuk 7,5 milliárd forintot tett ki.A Magyar Telekom árfolyama 2,5 forinttal, 0,66 százalékkal 374 forintra csökkent, forgalma 215,5 millió forint volt.A Richter-papírok árfolyama 75 forinttal, 1,00 százalékkal 7545 forintra emelkedett, a részvények forgalma 1,0 milliárd forintot ért el.A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 3517,03 ponton zárt hétfőn, ez 98,17 pontos, 2,87 százalékos emelkedés a pénteki záráshoz viszonyítva.(MTI)