Tőzsdezárás – Csökkenéssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdeindexek

A globális piacokon kialakult óvatosság közepette csökkenéssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdeindexek hétfőn.

A londoni FTSE 100 index 0,18 százalékos, a frankfurti DAX-index 0,31 százalékos, a párizsi CAC-40 index 0,11 százalékos, a milánói FTSE MIB 0,55 százalékos, a madridi IBEX pedig 0,48 százalékos mínuszban fejezte be a kereskedést. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 0,36 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 0,42 százalékkal, míg az euróövezeti EuroStoxx50 0,37 százalékkal esett.

A nap vesztese a technológiai szektor volt, alindexe 1,9 százalékkal csökkent, míg az ellentétes póluson az utazással és szabadidős tevékenységgel foglalkozó vállalatok szektorának mutatója 4,3 százalékkal ugrott meg.

Európa követte az ázsiai és az amerikai csökkenő trendet, amelynek hátterében az áll, hogy a kötvényhozamok folyamatos emelkedése visszafogta a kockázatos eszközök, különösen a technológiai vállalatok részvényei iránti keresletet. Az irányadó tízéves amerikai államkötvények hozama egyéves csúcsra ugrott, de nemcsak az amerikai, hanem az európai kötvényhozamok is felfelé kúsznak. Ezért lesz fontos Christine Lagarde, az euróövezeti jegybank elnöke által kedden tartandó beszéd, amelyből világossá válhat, hogy az emelkedő hozamok mennyire elfogadhatóak az európai központi bankok számára – vélte Althea Spinozzi, a Saxo Bank kötvényekre szakosodott elemzője.



Több befektető egyre inkább attól tart, hogy az utóbbi hetekben gyorsan növekvő kötvényhozamok hátrányosan érinthetik az olcsó hitelekre támaszkodó, gyorsan növekvő vállalatokat, és csökkenthetik a részvények viszonylag nagy vonzerejét.A kötvényhozamok emelkedése híven tükrözi a piacok bizalmát az iránt, hogy küszöbön áll a gazdasági fellendülés a koronavírus-járvány lezárultával.Az európai tőzsdezárás idején New Yorkban is csökkentek az indexek. A Dow Jones ipari átlag 0,03 százalékos, az S&P 500-as index 0,54 százalékos, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 1,66 százalékos veszteségben állt.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) drágul. Az árakat felfelé tolja, hogy a rendkívül rossz időjárás visszavetette az Egyesült Államok olajkitermelését, a nagy olajexportáló országokat tömörítő OPEC+ csoport március eleji ülésén pedig várhatóan csak enyhe mértékben emelik meg a kitermelési kvótákat.A májusi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 2,53 százalékos pluszban, 63,71 dolláron, az áprilisi szállítású WTI pedig 2,95 százalékos nyereségben, 61,01 dolláron forgott este fél hat után.Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 1,55 százalékkal, 1809,86 dollárra, az áprilisi szállítású aranyé pedig 1,88 százalékkal, 1810,80 dollárra nőtt a New York-i árupiacon.A nemzetközi bankközi devizapiacon egy euróért 1,2146 dollárt adtak, 0,24 százalékkal erősödött a közös európai fizetőeszköz.(MTI)