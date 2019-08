Csökkenéssel zártak a vezető európai tőzsdék hétfőn, mivel a befektetők biztonságosabb eszközökbe – japán jenbe, aranyba és államkötvényekbe – csoportosították át tőkéjüket azon aggodalmak felerősödésére, hogy az elhúzódó amerikai-kínai kereskedelmi háború recesszióba taszíthatja a világgazdaságot.

A londoni FTSE-100 mutató 0,37 százalékos, a frankfurti DAX-index 0,12 százalékos, a párizsi CAC-40 index pedig 0,33 százalékos mínuszban zárt. Milánóban 0,30 százalékkal, Madridban pedig 0,93 százalékkal csökkent az irányadó tőzsdemutató. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 és az FTSE Eurofirst 300 index egyaránt 0,31 százalékkal, míg az euróövezeti EuroStoxx50 0,22 százalékkal esett.

A New York-i tőzsdeindexek is csökkennek: az európai tőzsdezárás idején a Dow Jones ipari átlag 1,06 százalékos, az S&P 500-as index 0,88 százalékos, a Nasdaq-piac összetett mutatója 0,74 százalékos mínuszban állt.

A Wall Streeten eluralkodott a félelem a világgazdasági növekedés lassulása miatt. A New York-i székhelyű Goldman Sachs nemzetközi befektetési bank elemzői vasárnap arra figyelmeztettek, hogy az amerikai-kínai kereskedelmi háború fokozza a recessziótól való félelmeket, és nem várható a 2020-as amerikai elnökválasztás előtt kereskedelmi megállapodás a világ két legnagyobb gazdasága között.

Elvileg szeptember elején Washingtonban kellene újabb fordulót tartaniuk a két ország főtárgyalóinak, ám Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy nem sürgős a megállapodás, és jelenleg nem áll készen annak megkötésére. Azt is jelezte, hogy elmaradhatnak a washingtoni egyeztetések.



Rontotta a hangulatot az is, hogy a kínai jegybank hétfőn már a harmadik egymást követő kereskedési napon húzta meg a jüan középárfolyamát a lélektani hetes küszöb fölött. A hétfőre meghatározott 7,0211 jüan/dolláros árfolyam gyengébb volt a pénteki 7,0136/jüan/dollárnál, de erősebb a piaci várakozásoknál.A Hongkongban hónapokkal ezelőtt kezdett demokrácia párt tüntetések felerősödése és egyre hevesebbé válása, valamint az argentin peso árfolyamának összeomlása ugyancsak visszavetette a kockázatvállalási kedvet.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajkeverék, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára keveset változott hétfőn. Elemzők arra számítanak, hogy a nagy exportőr országok tovább korlátozzák kitermelésüket a nyomott keresletre reagálva.Az októberi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,26 százalékos mínuszban, 58,38 dolláron, míg a szeptemberi szállítású WTI 0,32 százalékos veszteségben, 54,33 dolláron forgott kora este.A New York-i árupiacon az arany unciánkénti ára decemberi szállításra 0,55 százalékkal, 1516,75 dollárra nőtt.Egy euróért 1,1215 dollárt adtak a nemzetközi bankközi piacon, 0,15 százalékkal erősödött a közös európai fizetőeszköz.(mti)