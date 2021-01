Tőzsdezárás – Az OTP húzta fel a BUX-ot

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 322,58 pontos, 0,73 százalékos emelkedéssel, 44 715,79 ponton zárt hétfőn.

A részvénypiac forgalma 18,1 milliárd forint volt, a vezető részvények az OTP kivételével gyengültek a pénteki záráshoz képest.

Török Lajos, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője az MTI-nek elmondta: felülteljesített a Budapesti Értéktőzsde a mínuszban záró vezető európai tőzsdékhez képest; a BUX pluszban fejezte be a kereskedést, ami egyértelműen az OTP árfolyamának emelkedésével magyarázható.

Egyedi vállalati hírek nem érkeztek, de Európában is jobban teljesítettek a bankpapírok más részvényeknél – tette hozzá.

A szakértő jelezte, hogy a forgalom is magas volt a hét első kereskedési napján a magyar tőzsdén.

A Mol 2 forinttal, 0,08 százalékkal 2444 forintra csökkent, 2,4 milliárd forintos forgalomban.



Az OTP-részvények ára 410 forinttal, 2,94 százalékkal 14 360 forintra erősödött, forgalmuk 9,5 milliárd forintot tett ki.A Magyar Telekom árfolyama 1,5 forinttal, 0,37 százalékkal 401,50 forintra esett, forgalma 394,1 millió forint volt.A Richter-papírok árfolyama 140 forinttal, 1,85 százalékkal 7410 forintra gyengült, a részvények forgalma 3,6 milliárd forintot ért el.A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 3717,11 ponton zárt hétfőn, ez 6,41 pontos, 0,17 százalékos csökkenés a pénteki záráshoz viszonyítva.(MTI)