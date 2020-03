Tőzsdezárás – Az OTP és a Mol húzta a BUX-ot

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1465,75 pontos, 4,97 százalékos emelkedéssel, 30 959,94 ponton zárt pénteken.

A részvénypiac forgalma 32,6 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.

Török Lajos, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője az MTI-nek elmondta, hogy kiemelkedő forgalom mellett zárt pluszban a BUX, az OTP és a Mol jó teljesítményének köszönhetően, míg a Magyar Telekom és Richter árfolyama irányt keresett a nap folyamán.

A Mol annak ellenére erősödött, hogy az olaj pénteken gyengülő képet mutat. Az utóbbi napokban jelentős eladási hullám volt látható a papírnál, így pénteki teljesítménye akár technikai felpattanásnak tudható be – tette hozzá.

Kiemelte, az európai részvénypiacokon is jelentős emelkedés volt, a német DAX és a francia index is 4 százalék körüli pluszban fejezheti be a kereskedést. Ezzel szemben az amerikai tőzsde sokkal gyengébben teljesít a nyitás után.

A Mol 217 forinttal, 13,35 százalékkal 1842 forintra erősödött, 6,6 milliárd forintos forgalomban.



Az OTP részvények ára 440 forinttal, 5,22 százalékkal 8865 forintra nőtt, forgalmuk 20,1 milliárd forintot tett ki.A Magyar Telekom árfolyama nem változott 350 forintot ért, forgalma 480,1 millió forint volt.A Richter papírok árfolyama 10 forinttal, 0,18 százalékkal 5640 forintra csökkent, a részvények forgalma 4,2 milliárd forintot ért el.A BUMIX 2582,93 ponton zárt pénteken, ez 115,18 pontos, 4,67 százalékos emelkedés a csütörtöki záráshoz viszonyítva.(MTI)