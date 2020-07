Tőzsdezárás – Alulteljesítő volt a magyar piac

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 190,80 pontos, 0,53 százalékos csökkenéssel, 35 589,60 ponton zárt pénteken.

A részvénypiac forgalma 7,5 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.

Kababik József, az Erste Befektetési Zrt. vezető üzletkötője szerint eléggé eseménytelen volt a nap. A magyar piac alulteljesítő volt az európai tőzsdékhez képest. Az OTP szinte egész nap esett, a zárószakaszban húzták fel, ahogy a Richtert is.

A főbb európai értékpapírpiacok a gyenge kezdés után inkább emelkedtek, főleg délutántól, például a DAX index a BÉT zárásakor plusz 1 százalékon állt – mondta.

A vezető üzletkötő kiemelte, hogy a jövő héten indul az amerikai gyorsjelentési szezon. Kedden főleg a pénzügyi cégek fognak jelenteni, amelyek hagyományosan az elsők között számolnak be. A piacok arra kíváncsiak, hogy a cégeknek mennyi céltartalékot kellett képezniük a második negyedévben. Az S&P 500 cégek profitja a várakozások szerint 44 százalékkal csökkent a második negyedévben, árbevételük pedig 11 százalékkal esett vissza. A várakozások azonban nagyon megoszlanak. Az első negyedév után a cégek nem tettek közzé eredményvárakozást, miután nem tudták, mi történik a vírushelyzetben, a piac most azt várja, lesz-e bármilyen előrejelzés – mondta.



A Mol árfolyama 31 forinttal, 1,66 százalékkal 1834 forintra csökkent, 866,4 millió forintos forgalomban.Az OTP-részvények ára 50 forinttal, 0,46 százalékkal 10 760 forintra esett, forgalmuk 5,1 milliárd forintot tett ki.A Magyar Telekom 3 forinttal, 0,78 százalékkal 381,50 forintra gyengült, forgalma 34 millió forint volt.A Richter-papírok 25 forinttal, 0,37 százalékkal 6700 forintra erősödtek, forgalmuk 1,2 milliárd forintot ért el.A BUMIX 3376,63 ponton zárt pénteken, ez 13,73 pontos, 0,40 százalékos csökkenés a csütörtöki záráshoz viszonyítva.(MTI)