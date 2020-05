A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 27,60 pontos, 0,08 százalékos emelkedéssel, 34 604,44 ponton zárt kedden.

A részvénypiac forgalma az átlagosnál alacsonyabb, 9,8 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest.

Török Lajos, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője az MTI-nek elmondta: a napot enyhe pluszban záró BÉT jelentősen alulteljesítette európai társait és az amerikai nyitást is. A vezető papírok közül az OTP gyengélkedett, iránykeresést lehetett látni, míg a Mol és a Magyar Telekom emelkedett.

Európában a magyar piac zárása előtt 2 százalékos pluszban volt a német DAX és a francia index is, a tengerentúlon pedig több mint 1,5 százalékos pluszban nyitottak a tőzsdék. Török Lajos úgy vélte, a hétfői rosszabb hangulatot – ami a nap végére megfordult – az okozhatta, hogy Donald Trump amerikai elnök kemény hangot ütött meg Kínával kapcsolatban. A koronavírussal kapcsolatban egyre nagyobb a megnyugvás, miután egyre több feloldást látni Európában, és globálisan is a tetőzéshez közelít a járvány – tette hozzá.



A vezető elemző kiemelte, hogy a forint kedden különösen erős volt, több mint 1 százalékkal erősödni tudott az euróval szemben, és újra “benézett” 350 forint alá.A Mol 18 forinttal, 0,89 százalékkal 2050 forintra erősödött, 1,7 milliárd forintos forgalomban.Az OTP-részvények ára 30 forinttal, 0,32 százalékkal 9255 forintra csökkent, forgalmuk 5,7 milliárd forintot tett ki.A Magyar Telekom árfolyama 1 forinttal, 0,26 százalékkal 387 forintra nőtt, forgalma 149,4 millió forint volt.A Richter-papírok 10 forinttal, 0,15 százalékkal 6750 forintra gyengültek, forgalmuk 1,7 milliárd forintot ért el.A BUMIX 3298,36 ponton zárt kedden, ez 5,58 pontos, 0,17 százalékos csökkenés a hétfői záráshoz viszonyítva.(MTI)