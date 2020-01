A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 487,21 pontos, 1,07 százalékos csökkenéssel, 44 960,31 ponton zárt kedden.

A részvénypiac forgalma 14,7 milliárd forint volt, a vezető részvények gyengültek az előző napi záráshoz képest.

Baráth Tibor, az Erste Befektetési Zrt. vezető üzletkötője az MTI-nek elmondta: a magyar piac alulteljesítő volt, Európában a BÉT-en volt a legnagyobb mértékű csökkenés. A nap egyik nagy vesztese az OTP, amely tovább gyengült, de csatlakozott hozzá a Mol és a Magyar Telekom is. Csökkent a Richter is, amelynek a napokban elég sokat emelkedett az árfolyama. Úgy vélte, a gyengüléseknek nem volt vállalati oka.

Hozzátette, ráadásul a magyar tőzsde a nap végén érte el napi mélypontját, miközben az európai tőzsdéken pont fordított volt a trend.

A vezető üzletkötő szerint a hangulat nem volt rossz a piacokon, főleg délután, miután elkezdődött az amerikai vállalati gyorsjelentési szezon. A gyorsjelentést kiadó három bankból kettő eredménye javult, aminek hatására emelkednek is ott az árak – mondta.

A forint a tőzsdével szemben kimondottan jól viselkedik, míg a nap elején 333,60 forint volt a középárfolyam az euróval szemben, a BÉT zárásakor 332,20 forint, a nemzeti fizetőeszköz 1,40 forintot erősödött – jegyezte meg.



A Mol árfolyama 34 forinttal, 1,18 százalékkal 2850 forintra csökkent, 2,4 milliárd forintos forgalomban.Az OTP-részvények ára 150 forinttal, 1,01 százalékkal 14 740 forintra esett, forgalmuk 8,6 milliárd forintot tett ki.A Magyar Telekom 2,50 forinttal, 0,56 százalékkal 441,50 forintra gyengült, forgalma 100 millió forint volt.A Richter-papírok ára 95 forinttal, 1,43 százalékkal 6545 forintra csökkent, forgalmuk 3,2 milliárd forintot ért el.A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 3765,27 ponton zárt kedden, ez 6,99 pontos, 0,19 százalékos csökkenés a hétfői záráshoz viszonyítva.(MTI)