Tőzsdezárás – Alacsony forgalom mellett gyengült a BUX

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 287,36 pontos, 0,66 százalékos csökkenéssel, 43 389,33 ponton zárt pénteken.

A részvénypiac forgalma 7,7 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.

Bosnyák Zsolt, az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője az MTI-nek iránykeresőnek jellemezte a nemzetközi piacokat, amelyek leginkább arra kíváncsiak, hogy a vakcinák hatása mikor nyilvánul meg a koronavírus által újonnan megbetegedettek számának a csökkenésében.

Kiemelte: alacsony forgalommal zárta a hét utolsó kereskedési napját a magyar tőzsde, a BUX-index gyengült, alulteljesítő volt az európai börzékhez képest.

A vezető részvények közül a legnagyobb mértékben az OTP esett, vállalati hír nem érkezett a bankpapírról, amely alul is teljesítette az európai szektortársait. Folytatódott a Richternél a csütörtökön kezdődött korrekció, amely alapvetően technikai jellegű, a gyógyszerpapír jelentős emelkedésen van túl idén. A Mol pluszban zárt, ugyanakkor az európai olajcégek alapvetően nem tudnak jó hetet maguk mögött annak ellenére sem, hogy az olajár jól teljesített a héten – tette hozzá.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy pénteken két hitelminősítő – a Fitch Ratings és a Standard&Poor’s – is vizsgálja Magyarországot. Az elemző nem számít módosításra, véleménye szerint mindkét intézetnél a jelenlegi osztályzaton maradhat Magyarország szuverén adósbesorolása stabil kilátással.

A Mol 18 forinttal, 0,81 százalékkal 2234 forintra erősödött, 1,8 milliárd forintos forgalomban.



Az OTP-részvények ára 200 forinttal, 1,50 százalékkal 13 150 forintra csökkent, forgalmuk 3,8 milliárd forintot tett ki.A Magyar Telekom árfolyama 1 forinttal, 0,25 százalékkal 405 forintra nőtt, forgalma 516,8 millió forint volt.A Richter-papírok árfolyama 95 forinttal, 1,11 százalékkal 8475 forintra esett, a részvények forgalma 1,3 milliárd forintot ért el.A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 3716,17 ponton zárt pénteken, ez 18,83 pontos, 0,50 százalékos csökkenés a csütörtöki záráshoz viszonyítva.(MTI)