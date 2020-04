A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 159,17 pontos, 0,49 százalékos emelkedéssel, 32 964,67 ponton zárt pénteken.

A részvénypiac forgalma 10,1 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest.

Török Lajos, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője az MTI-nek elmondta: a magyar tőzsde zöldben fejezte be a hét utolsó kereskedési napját, ami a 2,5 százalékkal erősödő Richternek köszönhető. Az OTP és a Magyar Telekom gyengült, a Mol irányt keresett.

Reggel mínuszok voltak a tőzsdéken, miután kiderült, hogy a Gilead Covid-19 betegség kezelésére szánt vírusellenes gyógyszere, a remdesivir nem hatásos. Az európai tőzsdéken később is megmaradt a mínusz, a tengerentúlon azonban végül jó hangulat alakult ki, voltak 1 százalékos pluszban is a tőzsdék, a BÉT zárása előtt enyhe pluszt mutattak.

A forint kis mértékben erősödött, de nem volt átütő erő. A vezető elemző szerint kiváró hangulat van, a befektetők a különböző országok kamatdöntéseit várják, a jövő héten Fed, EKB és MNB döntés is lesz.



A Mol ára nem változott, 2010 forintot ért, 1,8 milliárd forintos forgalomban.Az OTP-részvények ára 65 forinttal, 0,77 százalékkal 8400 forintra csökkent, forgalmuk 5,7 milliárd forintot tett ki.A Magyar Telekom árfolyama 2 forinttal, 0,54 százalékkal 366 forintra esett, forgalma 247,2 millió forint volt.A Richter-papírok 160 forinttal, 2,50 százalékkal 6560 forintra erősödtek, forgalmuk 1,5 milliárd forintot ért el.A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 3266,09 ponton zárt pénteken, ez 23,60 pontos, 0,73 százalékos emelkedés a csütörtöki záráshoz viszonyítva.(MTI)