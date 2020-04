Tőzsdezárás – A Richter kivételével gyengültek a vezető részvények

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 773,53 pontos, 2,33 százalékos csökkenéssel, 32 361,34 ponton zárt szerdán.

A részvénypiac forgalma 21,2 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.

Török Lajos, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője az MTI-nek elmondta, hogy a nemzetközi piacokhoz hasonlóan a budapesti tőzsdén is jelentős csökkenések voltak, a leggyengébben az OTP teljesített, amely 6,95 százalékos mínuszban zárt. Hozzátette, Európában is a bankrészvények voltak a leggyengébbek, az OTP csökkenése összhangban van az európai trendekkel. Az angol bankpapírok hozták a legnagyobb mínuszokat, ott is megtiltották ugyanis, hogy idén osztalékot fizessenek a bankok. A magyar blue chipek közül egyedül a Richter tudott zöldben – plusz 3,32 százalékon – zárni.

A vezető elemző szerint egész nap rossz hangulat volt, ami főleg annak következménye, hogy Donald Trump amerikai elnök azt nyilatkozta, nagyon kemény két hét vár az Egyesült Államokra a koronavírus-járvány miatt. Ez a világon mindenhol elrontotta a hangulatot, az amerikai értéktőzsde indexek is 3 százalék körüli mínuszban kezdték meg a kereskedést.

Donald Trump, aki korábban arról beszélt, hogy hamarosan ellenőrzés alá vonhatják a járványt, kedden tartott sajtótájékoztatóján semmi jót nem ígért. “Nagyon fájdalmas két hét” vár az amerikaiakra – mondta az elnök, jelezve, hogy az új koronavírussal megfertőződöttek közül százezrek halhatnak meg. Az Egyesült Államokban a SARS-CoV-2 vírus által megfertőzött személyek száma szerdára 188 ezer fölé emelkedett, a halálos áldozatok száma pedig meghaladta a négyezret.



A forint történelmi mélypontokra esett, majdnem megvolt a 370 forintos eurójegyzés is, amikor a Magyar Nemzeti Bank (MNB) beavatkozott, és bejelentette, hogy csütörtökön először meg fogja hirdetni az egyhetes betéti aukciókat. A bankok 0,9 százalékos kamatra helyezhetik el egy hétre a pénzt az MNB-nél. Ennek a hírnek a hatására 369,50 forintról visszaerősödött 363,52 forintra a nemzeti fizetőeszköz az euróval szemben. A forint piacán szerdán óriási mozgások voltak mindkét irányban, és nagyon gyorsan is történtek, kérdéses, hogy az MNB ilyen típusú beavatkozása meddig képes eltántorítani a forintot gyengítő befektetőket – mondta a vezető elemző.A jegybank 2016 őszén tette a potenciális eszköztár részévé az egyhetes futamidejű betéti eszközt, aktiválására most került sor. Mint közölte, az elmúlt hetek likviditási folyamatai és a likviditás bankok közötti egyenletlen eloszlása egy likviditáslekötő betéti eszköz bevezetését indokolják. Az egyhetes betéti eszköz fix kamatozású és az O/N betéti eszköz -5 bázispontos kamatával szemben 0,9 százalékos alapkamatot fizet. A jegybank minden héten meghirdeti a betéti tendert, az elfogadott ajánlatok mennyiségét a mindenkori likviditási folyamatok alapján határozza meg. Az MNB az egyhetes betéti eszközt mindaddig aktívan használja és rendszeresen meghirdeti, amíg azt a likviditási folyamatok indokolttá teszik. Az első tender április 2-án lesz, az eszközt a jegybanki monetáris politikai partnerkör tagjai vehetik igénybe.A Mol árfolyama 41 forinttal, 2,12 százalékkal 1889 forintra csökkent, 1,8 milliárd forintos forgalomban.Az OTP-részvények ára 660 forinttal, 6,95 százalékkal 8840 forintra esett, forgalmuk 11,4 milliárd forintot tett ki.A Magyar Telekom árfolyama 8,50 forinttal, 2,33 százalékkal 357 forintra gyengült, forgalma 272 millió forint volt.A Richter-papírok 205 forinttal, 3,32 százalékkal 6380 forintra erősödtek, forgalmuk 4,6 milliárd forintot ért el.A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 2848 ponton zárt szerdán, ez 55,41 pontos, 1,91 százalékos csökkenés a keddi záráshoz viszonyítva.(MTI)