Tőzsdezárás – A pozitív nemzetközi hangulatot követte a budapesti tőzsde

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 430,68 pontos, 0,94 százalékos emelkedéssel, 46 233,29 ponton zárt pénteken.

A részvénypiac forgalma 8,4 milliárd forint volt, a vezető részvények emelkedtek az előző napi záráshoz képest.

Bosnyák Zsolt, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője az MTI-nek elmondta, Európában és a tengerentúlon egyaránt pozitív a nemzetközi hangulat, ezt követte a Budapesti Értéktőzsde is a pénteki kereskedés során.

A jó nemzetközi hangulatot meghatározza, hogy Joe Biden, az Amerikai Egyesült Államok elnöke 6 ezer milliárd dollárra emelné a 2022. évi amerikai költségvetést, amely rekord mértékű lenne. A vártnál nagyobb amerikai infláció azokat a várakozásokat támasztja alá, amelyek szerint az amerikai jegybanknak előbb-utóbb szigorítania kell – fejtette ki Bosnyák Zsolt.

Megjegyezte: közel jár a BUX a 46 476 pontos történelmi csúcsához, és közel van az OTP is a 15 850 forintos történelmi csúcshoz.

Rámutatott arra is, hogy viszonylag alacsony volt a forgalom a Budapesti Értéktőzsdén pénteken. A Richter forgalma volt a legnagyobb, miután egy jelentősebb vételi bázisszinthez ért, árfolyama tesztelte a 8000 forintos lélektani határt.

A Mol 30 forinttal, 1,33 százalékkal 2294 forintra erősödött, 1,6 milliárd forintos forgalomban.



Az OTP-részvények ára 170 forinttal, 1,10 százalékkal 15 690 forintra nőtt, forgalmuk 2,8 milliárd forintot tett ki.A Magyar Telekom árfolyama 3,0 forinttal, 0,74 százalékkal 407 forintra emelkedett, forgalma 74,3 millió forint volt.A Richter-papírok árfolyama 45 forinttal, 0,57 százalékkal 7975 forintra erősödött, a részvények forgalma 3,5 milliárd forintot ért el.A BUMIX 3676,84 ponton zárt pénteken, ez 14,82 pontos, 0,40 százalékos csökkenés a csütörtöki záráshoz viszonyítva.(MTI)