TÅ‘zsdezÃ¡rÃ¡s – A MOL volt a kakukktojÃ¡s

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 48,12 pontos, 0,11 százalékos emelkedéssel, 44 470,93 ponton zárt hétfőn.

A részvénypiac forgalma 7,9 milliárd forint volt, a vezető részvények a Mol kivételével erősödtek a pénteki záráshoz képest.

Török Lajos, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője szerint az enyhe pluszban záró magyar tőzsdén az iránykeresés volt jellemző. A forgalom nem volt túl nagy, nem érte el az átlagos kétharmadát sem, de ez megszokott, amikor az amerikai tőzsdén – mint hétfőn, a Martin Luther King emléknap miatt – szünnap van – mondta.

Hozzátette, a részvények kicsit divergálnak, különösen a Mol volt “gyenge zónás” 1,82 százalékos mínusszal, míg a Magyar Telekom 2,34 százalékos emelkedésével jó teljesítményt nyújtott. Emelkedett az OTP és enyhébb mértékben a Richter is.

Európában szintén nem volt nagy forgalom, a DAX index 0,1 százalékos pluszban, a francia index 0,4 százalékos mínuszban fejezheti be a napot – tette hozzá.

A forint délelőtt tovább gyengült, 337 forint közelébe is elért, miután azonban a Magyar Nemzeti Bank (MNB) bejelentette, hogy elutasította az összes devizaswap-tenderre beérkezett ajánlatot, jelentős forinterősödés kezdődött. A BÉT zárása előtt már 334,54-en jegyezték a forintot az euróval szemben. Az erősödés valószínűleg az MNB lépésére adott reakció volt – mondta a vezető elemző.



Az MNB hétfőn egyik futamidőre sem fogadott el ajánlatot a forintlikviditást nyújtó devizaswap-tenderen. A szerdai lejáratot és a tenderek eredményét figyelembe véve az MNB által biztosított bankrendszeri többletlikviditás január 22-én így 38 milliárd forinttal, 2235 milliárd forintra csökken.A jegybank hangsúlyozta: az MNB a jegybanki swapeszközt a megcélzott kiszorítási hatás elérése érdekében az autonóm likviditási hatások ellentételezésére használja, így önmagában a swapállomány változása monetáris politikai szempontból nem értelmezhető.A Mol 52 forinttal, 1,82 százalékkal 2802 forintra gyengült, 2,7 milliárd forintos forgalomban.Az OTP-részvények 160 forinttal, 1,13 százalékkal 14 300 forintra erősödtek, forgalmuk 3,2 milliárd forintot tett ki.A Magyar Telekom ára 10,50 forinttal, 2,34 százalékkal 459,50 forintra nőtt, forgalma 359,6 millió forint volt.A Richter-papírok árfolyama 25 forinttal, 0,38 százalékkal 6670 forintra emelkedett, forgalmuk 1,2 milliárd forintot ért el.A BUMIX 3708,52 ponton zárt hétfőn, ez 46,31 pontos, 1,23 százalékos csökkenés a pénteki záráshoz viszonyítva.(MTI)