Tőzsdezárás – A Mol jó teljesítménye húzta az indexet

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 73,54 pontos, 0,23 százalékos emelkedéssel, 32 296,74 ponton zárt kedden.

A részvénypiac forgalma 14,4 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.

Török Lajos, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője az MTI-nek kiemelte, kedden a Budapesti Értéktőzsde indexét a Mol jó teljesítménye húzta, Európában a részvénypiaci kereskedés jó hangulatban folyt, a tengerentúli és az európai indexekhez képest alulteljesített a BUX.

Az OTP továbbra is gyengélkedik, 1,51 százalékos csökkenéssel zárt kedden, a Richterről és a Magyar Telekomról nem érkezett jelentősebb hír, ezért nem volt különösebb mozgás az árfolyamaikban – tette hozzá.

Török Lajos kitért arra, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) kedden nem változtatott a fontosabb kamatszinteken, ugyanakkor a döntést követő közleményben a korábbinál is hangsúlyosabban szerepeltették, hogy az inflációra nagyon figyelnek, és akár kamatemelésre is sor kerülhet, ha a jövőben nem történik jelentősebb elmozdulás az inflációban.

A Mol 36 forinttal, 2,25 százalékkal 1635 forintra erősödött, 1,0 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 140 forinttal, 1,51 százalékkal 9150 forintra csökkent, forgalmuk 11,1 milliárd forintot tett ki.



A Magyar Telekom árfolyama nem változott, 367 forintot ért, forgalma 190,6 millió forint volt.A Richter-papírok árfolyama 25 forinttal, 0,39 százalékkal 6500 forintra nőtt, a részvények forgalma 1,6 milliárd forintot ért el.A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 3285,60 ponton zárt kedden, ez 68,27 pontos, 2,12 százalékos emelkedés a hétfői záráshoz viszonyítva.(MTI)