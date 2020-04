Tőzsdezárás – A Mol húzta fel a BUX-ot

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 230,61 pontos, 0,71 százalékos emelkedéssel, 32 591,95 ponton zárt csütörtökön, ami a Mol közel 6 százalékos erősödésének köszönhető.

A részvénypiac forgalma 20 milliárd forint volt, a vezető részvények a Mol kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.

Kéri Lajos, az Erste Befektetési Zrt. vezető üzletkötője az MTI-nek elmondta, hogy nagy volt a volatilitás a tőzsdéken, viszonylag nagy forgalom mellett kereskedtek a részvényekkel. A BÉT-en a 8815 forinton záró OTP járt 9000 és 8510 forinton is.

A devizapiacon a forint csütörtökön már nem gyengült érdemben, a vezető üzletkötő szerint úgy tűnik, hatott a Magyar Nemzeti Bank (MNB) lépése. A forint annak ellenére sem gyengült tovább, hogy a dollár lényegében egész nap erősödött, ami jellemzően forintgyengüléssel szokott járni. Ez talán rövid távon pici fordulatra utalhat – tette hozzá.

A forint szerdán történelmi mélypontokra esett, 370 forint közelében is járt, amikor az MNB beavatkozott, és bejelentette, hogy csütörtökön először meghirdeti az egyhetes betéti aukciókat, amelyeknél a bankok 0,9 százalékos kamatra helyezhetik el egy hétre a pénzt az MNB-nél. A hír hatására 369,50 forintról visszaerősödött 363,52 forintra a nemzeti fizetőeszköz az euróval szemben.



Kéri Lajos szerint mindenki a jövő heti gazdasági csomagot várja, azt latolgatja, mit tartalmaz majd. Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn azt mondta, a kormány Magyarország történetének legnagyobb gazdaságélénkítő akciótervét mutatja be április 6-án, vagy 7-én.Európában enyhén pozitív volt a hangulat. Az Egyesült Államokból rettentően rossz munkanélküliségi adat érkezett, a múlt héten 6,6 millió – az előző heti duplája – volt az első alkalommal munkanélküli segélyt kérők száma, két hét alatt 10 millióan lettek újonnan munkanélküliek. Ez rendkívül aggasztó adat, a 2008-2009-es gazdasági válság idején 7-8 ezernél soha nem volt magasabb ez a szám – jegyezte meg a vezető üzletkötő. Az amerikai tőzsde ugyanakkor kis pluszban volt a BÉT zárása előtt, ami valószínűleg az olajár emelkedésének is köszönhető, a piac ugyanis abban bízik, hogy Donald Trump amerikai elnök közbenjárására – aki a hírek szerint beszélt az oroszokkal és a szaudiakkal is – csökkenhet a kitermelés.A Mol 111 forinttal, 5,88 százalékkal 2000 forintra erősödött, 3,1 milliárd forintos forgalomban.Az OTP-részvények ára 25 forinttal, 0,28 százalékkal 8815 forintra csökkent, forgalmuk 11,8 milliárd forintot tett ki.A Magyar Telekom árfolyama 2 forinttal, 0,56 százalékkal 355 forintra esett, forgalma 155,6 millió forint volt.A Richter-papírok 170 forinttal, 2,66 százalékkal 6210 forintra gyengültek, forgalmuk 3,4 milliárd forintot ért el.A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 2876,35 ponton zárt csütörtökön, ez 28,35 pontos, 1,00 százalékos emelkedés a szerdai záráshoz viszonyítva.(MTI)