Tőzsdezárás – A Mol és az OTP jó teljesítménye húzta a BUX-ot

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1217 pontos, 3,81 százalékos emelkedéssel, 33 150,26 ponton zárt hétfőn.

A részvénypiac forgalma 14,8 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével emelkedtek a pénteki záráshoz képest.

Török Lajos, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője az MTI-nek elmondta: egész Európában és a tengerentúli tőzsdéken is jó a hangulat, közel 4 százalékkal erősödött a magyar részvényindex jelentős volumen mellett.

A vezető részvények közül a legerősebb a Mol volt, közel 7 százalékos emelkedéssel, amely a reggel bejelentett részvényvisszavásárlási programnak köszönhető. Különösen erős volt még az OTP, amelynek árfolyama több mint 5 százalékkal nőtt, ez annak tudható be, hogy az egész európai bankszektor jelentős pluszban fejezheti be a napot. A Richter is erősödött, a Magyar Telekom gyengült, egyik papír esetében sem érkezett részvényspecifikus hír – tette hozzá.



A Mol 105 forinttal, 6,74 százalékkal 1664 forintra erősödött, 3,3 milliárd forintos forgalomban.Az OTP-részvények ára 455 forinttal, 5,06 százalékkal 9440 forintra nőtt, forgalmuk 10,0 milliárd forintot tett ki.A Magyar Telekom árfolyama 0,50 forinttal, 0,14 százalékkal 366,50 forintra csökkent, forgalma 167,3 millió forint volt.A Richter-papírok árfolyama 65 forinttal, 0,97 százalékkal 6770 forintra emelkedett, a részvények forgalma 901,8 millió forintot ért el.A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 3297,41 ponton zárt hétfőn, ez 33,96 pontos, 1,04 százalékos emelkedés a pénteki záráshoz viszonyítva.(MTI)