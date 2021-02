Tőzsdezárás – A Mol és az OTP húzta a magyar részvényindexet

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 397,18 pontos, 0,91 százalékos emelkedéssel, 44 101,05 ponton zárt kedden.

A részvénypiac forgalma 10,3 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével emelkedtek az előző napi záráshoz képest.

Bosnyák Zsolt, az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője az MTI-nek elmondta, hogy a pozitív nemzetközi hangulatnak köszönhetően a magyar részvényindex is erősödött, elsősorban a Mol és az OTP jó teljesítményének hatására. A Mol emelkedését támogathatta, hogy a vállalat reggel publikálta a januári finomítói marzsokat. Az OTP árfolyamát mozgató hír nem jelent meg, a papír a nemzetközi hangulatot követte, mint fogalmazott az európai bankok jól teljesítettek. A Richternél technikai korrekciót említett, a Magyar Telekom záróára pedig nem változott a hétfőihez képest, a papír forgalma is alacsony maradt.

Az elemző szerint a nemzetközi hangulat hátterében a jó gyorsjelentések álltak (az S&P 500-as index kosarát alkotó vállalatok közül hétfő estig 186 hozta nyilvánosságra gyorsjelentését, közülük 84 százalék az elemzői várakozásokat meghaladó eredményekről tudott beszámolni). Emellett javulnak az Egyesült Államokban a járványadatok, az amerikai mentőcsomaggal kapcsolatban is pozitív fejlemények érkeztek, illetve csillapodott a reddites kisbefektetők okozta turbulencia is.

A Mol 30 forinttal, 1,35 százalékkal 2250 forintra erősödött, 1,6 milliárd forintos forgalomban.



Az OTP-részvények ára 180 forinttal, 1,31 százalékkal 13 890 forintra nőtt, forgalmuk 4,6 milliárd forintot tett ki.A Magyar Telekom árfolyama nem változott 393,50 forintot ért, forgalma 122,5 millió forint volt.A Richter-papírok árfolyama 10 forinttal, 0,12 százalékkal 8255 forintra emelkedett, a részvények forgalma 3,3 milliárd forintot ért el.A BUMIX 3721,16 ponton zárt kedden, ez 7,86 pontos, 0,21 százalékos emelkedés a hétfői záráshoz viszonyítva.(MTI)