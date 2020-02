A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 842,51 pontos, 1,94 százalékos csökkenéssel, 42 679,40 ponton zárt csütörtökön.

A részvénypiac forgalma 14,5 milliárd forint volt, valamennyi vezető részvény gyengült az előző napi záráshoz képest.

Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője elmondta, hogy a koronavírus miatti félelmek határozták meg a részvénypiaci mozgásokat mind itthon, mind a nemzetközi piacokon. Jelentős, 3 százalék körüli, bizonyos piacokon ennél is nagyobb esések voltak. A senior elemző szerint a következő napokban is a járványról érkező hírek befolyásolhatják majd a hangulatot. Úgy tűnik, a piac nagyon pesszimista szcenáriókat – akár egy globális járvány kialakulását – kezdett árazni. Az elmúlt hónapok jelentős emelkedését követően most mindenki profitot realizál, illetve eladásokkal reagál. Ez remélhetőleg megfordul majd, de ennek egyelőre nincs jele – tette hozzá.



A Mol árfolyama 62 forinttal, 2,46 százalékkal 2458 forintra csökkent, 1,9 milliárd forintos forgalomban.Az OTP-részvények ára 220 forinttal, 1,51 százalékkal 14 350 forintra esett, forgalmuk 9,4 milliárd forintot tett ki.A Magyar Telekom 6 forinttal, 1,41 százalékkal 419 forintra gyengült, forgalma 128,8 millió forint volt.A Richter-papírok árfolyama 140 forinttal, 2,07 százalékkal 6635 forintra csökkent, forgalmuk 2,5 milliárd forintot ért el.A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 3401,25 ponton zárt csütörtökön, ez 85,14 pontos, 2,44 százalékos csökkenés a szerdai záráshoz viszonyítva.(MTI)