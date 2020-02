A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1400,03 pontos, 3,06 százalékos csökkenéssel, 44 381,32 ponton zárt hétfőn.

A részvénypiac forgalma 17,5 milliárd forint volt, valamennyi vezető részvény gyengült a pénteki záráshoz képest.

Török Lajos, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője elmondta, a koronavírus miatti félelmek miatt jelentős esések voltak a tőzsdéken egész Európában, és az észak-amerikai tőzsdék is nagy mínuszban nyitottak. Észak-Olaszországban egyik napról a másikra jelentősen nőtt a megbetegedések száma, valamint a halálos áldozatok száma is emelkedik. Giuseppe Conte miniszterelnök vasárnapra virradó éjjel rendkívüli, törvényerejű intézkedéseket jelentett be, a járvány két olaszországi gócpontját két hétre vesztegzár alá helyezték.

A magyar piacon a nap vesztese a Mol volt, amely 5,42 százalékot esett, de a többi cég sem úszta meg sokkal jobban – mondta a vezető elemző. Hozzátette, zárás előtt az európai piacokon is durva mínuszokat lehetett látni, a DAX index, 4,3, a francia 4,2, az olasz 6,1 százalékos mínuszban volt zárás előtt. Jelentős esések vannak, a DAX indexben például minden részvény csökkenő trendet mutat.



A legnagyobb vesztesek Európában a légitársaságok, a Lufthansa például közel 8 százalékot, a Wizz Air és a Ryanair 12 százalékot, az easyjet pedig közel 15 százalékot esett. Észak-Amerikában a tőzsdeindexek 2,8-3,2 százalékos mínuszban vannak, jelentős eladási hullám van ott is – mondta a vezető elemző. Hozzátette, az arany tartani tudja magát, közel 2 százalékos pluszban van, az olajnál ugyanakkor jelentős eladási hullám látható, a Brent 4,7 százalékos, míg a WTI 4,6 százalékot csökkent a nap folyamán.A Mol árfolyama 146 forinttal, 5,42 százalékkal 2550 forintra csökkent, 4 milliárd forintos forgalomban.Az OTP-részvények ára 370 forinttal, 2,42 százalékkal 14 950 forintra esett, forgalmuk 9 milliárd forintot tett ki.A Magyar Telekom 16 forinttal, 3,66 százalékkal 421,50 forintra gyengült, forgalma 330,5 millió forint volt.A Richter-papírok árfolyama 125 forinttal, 1,77 százalékkal 6930 forintra csökkent, forgalmuk 3,4 milliárd forintot ért el.A BUMIX 3573,46 ponton zárt hétfőn, ez 110,19 pontos, 2,99 százalékos csökkenés a pénteki záráshoz viszonyítva.(MTI)