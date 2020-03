Tőzsdenyitás előtt – Veszteséges kezdés várható Európában

Nagy indexcsökkenéssel folytatódhat pénteken az árfolyamok előző napi jelentős esése az európai értékpapírpiacokon.

A határidős indexjegyzések és a tőzsdén kívüli forgalomban kialakult árfolyamok alapján a főbb piacok, a londoni, frankfurti és párizsi akár egy-másfél százalékos indexveszteséggel is nyithatnak pénteken.

Csütörtökön pozitív kezdés után nagy veszteségbe fordult a kereskedés az európai tőzsdéken. A páneurópai FTSE EuroFirst 300 index 1,40 százalékkal, a Stoxx Europe 600 index 1,43 százalékkal, az euróövezeti EuroStoxx50 index 1,67 százalékkal csökkent. Londonban 1,62 százalékot veszített az FTSE-100 index, a frankfurti DAX 1,51 százalékkal csökkent, Párizsban a CAC-40 pedig 1,90 százalékkal végzett alacsonyabban. A madridi tőzsde 2,55 százalék, a milánói 1,78 százalék indexveszteséggel fejezte be a csütörtöki kereskedést.

Csütörtökön nagy árfolyamvesztés söpört végig a nemzetközi tőzsdéken, az amerikai tőzsdék három-három és fél százalékos indexveszteséggel zártak, a pénteki európai kezdés előtt pedig már mély veszteségben jártak az ázsiai tőzsdeindexek is. Az európai tőzsdenyitás előtt másfél órával Tokióban közel három százalékos volt az indexveszteség, ami hat hónapos mélypontra nyomta le az árfolyammutatót. A sanghaji indexek egy-másfél százalékkal estek, Hongkongban pedig megközelítette a három százalékot a tőzsdemutató vesztesége. Tajvanon másfél százalékkal, Szöulban pedig több mint két százalékkal esett az árfolyamindex.



Az olajár pénteken csökkent. A Brent nyersolaj ára az európai kereskedés kezdete előtt másfél órával 0,94 százalékkal állt alacsonyabban a globális kereskedelemben hordónként 49,52 dolláron, a WTI ára pedig 0,89 százalékkal 45,49 dollárra csökkent. Az olaj árát keresleti aggodalmak terhelik meg a globális vírusjárvány gazdasági növekedést fékező hatása miatt.A dollár gyengült a főbb devizákkal szemben az irányadó dollárkamatok keddi csökkentése miatt. Pénteken az euró kissé lefelé korrigált már a dollárral szemben, miután csütörtökön közel egy százalékkal erősödött, de így is közel két százalék nyereségre tett már szert a héten, ami 2017 júniusa óta a legnagyobb.Az eurót 0,11 százalékkal jegyzik gyengébben 1,1227 dolláron, az arany spot ára 0,17 százalékkal unciánként 1675,30 dollárra emelkedett.Az arany ára a csütörtöki két százalékos emelkedéssel együtt pénteken már 2016 februárja óta a legnagyobb heti nyereség felé tart a vírusjárvány közepette hangsúlyossá vált befektetési menedék szerepének köszönhetően.(MTI)