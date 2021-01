Tőzsdenyitás előtt – Vegyesen nyithatnak a főbb európai részvénypiacok

Vegyesen nyithatnak a főbb nyugat-európai értéktőzsdék kedden, a befektetők az Európai Bizottság és az AstraZeneca brit-svéd gyógyszergyártó közötti vitára, valamint az olaszországi belpolitikai bizonytalanságokra figyelnek.

Az IG Market elemzői arra számítanak, hogy a londoni FTSE-100 mutató 12 ponttal, a frankfurti DAX-30 index ugyancsak 12 ponttal emelkedhet, míg a párizsi CAC-40 index előző napi szintje körül, a milánói FTSE MIB pedig 85 pontos csökkenéssel indíthatja a kereskedést.

A befektetők aggódnak az új koronavírus elleni védőoltások kiszállításában bekövetkezett késlekedés miatt, ugyanis így a gazdasági és társas érintkezési korlátozások elhúzódására kell számítani, ami azt jelenti, hogy későbbre tolódhat a remélt fellendülés megindulása. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke hétfőn felszólította az AstraZeneca vezérigazgatóját a szerződéses kötelezettségek teljesítésére és a védőoltások kiszállításának felgyorsítására. Ennek előzményeként a vállalat pénteken bejelentette, hogy gyártási gondok miatt 60 százalékkal, 31 millió adagra csökkenti az első negyedévben az Európai Uniónak szánt oltóanyagellátmányt.

Olaszországban egy új belpolitikai válság húzza lefelé a részvényárfolyamokat. Giuseppe Conte miniszterelnök várhatóan a reggeli órákban lemond, és megpróbál új kormányt alakítani.

Ázsiában és a csendes-óceáni térségben lefordultak a történelmi csúcsokról és az utóbbi két hónap legerősebb ütemével csökkentek az irányadó indexek azokra az aggodalmakra, hogy a Joe Biden amerikai elnök által tervezett új, 1900 milliárd dollár értékű gazdaságösztönző csomagot nem tudják elég gyorsan átvinni a kongresszuson.



A Morgan Stanley Capital International által számított, Japánt kivéve az ázsiai részvénypiacok árfolyam-alakulását mérő index (MSCI Asia ex Japan) közép-európai idő szerint reggel nyolc órakor 1,66 százalékos mínuszban, 715,93 ponton állt. Tokióban 0,96 százalékos, Szöulban pedig 2,14 százalékos mínuszban zárt az irányadó index. Sanghaj 1,51 százalékos, Sencsen pedig 1,91 százalékos veszteségben zárt, míg a hongkongi Hang Seng 2,40 százalékos mínuszban közelített a záráshoz.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára csökken.Reggel nyolc óra körül az áprilisi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,63 százalékos mínuszban, 55,33 dolláron forgott, a márciusi szállítású WTI pedig 0,57 százalékos veszteségben, 52,47 dolláron állt.Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,03 százalékkal, 1854,40 dollárra, a februári szállítású aranyé pedig 0,10 százalékkal, 1853,30 dollárra süllyedt a New York-i árupiacon.Hétfőn pozitív kezdésből nagy veszteségbe fordultak át a nyugat-európai tőzsdeindexek a járvány terjedésével kapcsolatos félelmek miatt. London 0,84 százalékos, Frankfurt 1,66 százalékos, Párizs 1,57 százalékos, Milánó 1,60 százalékos, Madrid pedig 1,73 százalékos mínuszban fejezte be a kereskedést. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 mutató 0,83 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 0,80 százalékkal, míg az euróövezeti EuroStoxx50 1,37 százalékkal esett.New Yorkban a Dow Jones ipari átlag 0,12 százalékos mínuszban, míg az S&P 500-as mutató 0,36 százalékos, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 0,69 százalékos pluszban zárt hétfőn. A határidős indexek mérsékelt csökkenést valószínűsítenek a keddi nyitásra.(MTI)