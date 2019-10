Tőzsdenyitás előtt – Vegyesen nyithatnak a főbb európai részvénypiacok

Vegyes nyitás várható a főbb nyugat-európai részvénypiacokon csütörtökön. A hangulatot meghatározza, hogy az Egyesült Államok új frontot nyitott az Európával való kereskedelmi vitákban új büntetővámok bevezetésével, amivel tovább szította a nyugtalanságot a világgazdasági növekedés lassulása miatt aggódó befektetők körében.

Az IG Market elemzői arra számítanak, hogy a londoni FTSE-100 mutató 15 ponttal csökkenhet, míg a párizsi CAC-40 index 8 ponttal emelkedhet a nyitásban. A frankfurti tőzsde Németország nemzeti ünnepének alkalmából zárva tart.

Az Egyesült Államok kereskedelmi főképviselőjének hivatala bejelentette, hogy a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) engedélyének birtokában október 18-tól vezet be büntetővámokat 7,5 milliárd dollár értékben európai árukra. A hivatal közzétette az érintett termékek listáját is: így például az Airbus repülőgépeire 10 százalékos, a francia borokra, az ír és a skót whiskyre pedig 25 százalékos pótvámot vezetnek be.

Az uniós feldolgozóipari vállalatok már így is megérezték, hogy az Egyesült Államok tavaly óta pótvámmal sújtja az importált acél- és alumíniumtermékeket. Ráadásul Donald Trump amerikai elnök jó ideje azzal fenyegetőzik, hogy megemeli az európai autók és -alkatrészek vámtarifáit. Azok a kilátások, hogy az Európai Unió hasonló módon válaszol az amerikai vámtarifák megemelésére, valószínűleg tovább fokozzák a lassuló globális növekedés miatti félelmeket.



Ázsia és a csendes-óceáni térség legfontosabb tőzsdéin csökkentek az árfolyamok csütörtökön. Kínában és Dél-Koreában zárva tartanak a tőzsdék nemzeti ünnep miatt.Tokióban a 225 válogatott részvény Nikkei mutatója 2,01 százalékos, az ausztráliai S&P/ASX 200 pedig 2,07 százalékos mínuszban zárt. Hongkongban 0,50 százalékos, Mumbaiban 0,31 százalékos, Szingapúrban pedig 0,96 százalékos veszteségben állt az irányadó index közép-európai idő szerint reggel nyolc órakor.A Morgan Stanley Capital International által számított, Japánt kivéve az ázsiai részvénypiacok árfolyam-alakulását mérő index (MSCI Asia ex Japan) 0,62 százalékkal 494,70 pontra süllyedt.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajkeverék, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára csökkent az ázsiai kereskedésben. A novemberi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,31 százalékos mínuszban, 57,51 dolláron, míg az októberi szállítású WTI 0,09 százalékos veszteségben, 52,59 dolláron forgott csütörtök reggel nyolc órakor.Szerdán erős veszteségekben zártak a főbb európai tőzsdék. A londoni FTSE-100 mutató 3,23 százalékos, a frankfurti DAX-index 2,76 százalékos, a párizsi CAC-40 index pedig 3,12 százalékos mínuszban zárt. Madridban 2,87 százalékkal, Milánóban pedig 2,77 százalékkal csökkent az irányadó tőzsdemutató. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 2,70 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 2,76 százalékkal, míg az euróövezeti EuroStoxx50 2,98 százalékkal esett.(MTI)