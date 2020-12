Tőzsdenyitás előtt – Vegyes nyitás várható a főbb európai részvénypiacokon

Enyhe elmozdulásokkal, vegyesen nyithatnak a főbb nyugat-európai értéktőzsdék pénteken, a befektetők továbbra is az új koronavírus elleni védőoltások engedélyezéséről szóló hírekre várnak.

Az IG Market elemzői arra számítanak, hogy a londoni FTSE-100 mutató 33 ponttal emelkedhet, míg a frankfurti DAX-30 index 17 ponttal, a párizsi CAC-40 index pedig 9 ponttal eshet.



London csütörtökön is felülteljesítő volt nyugat-európai társai között, amit elemzők azzal magyaráztak, hogy Nagy-Britannia már engedélyezte az amerikai Pfizer és a német BioNTech vállalatok által az új típusú koronavírus ellen közösen kifejlesztett oltóanyag forgalmazását. Az Európai Unió országaiban az engedélyezés sajátosságai miatt lassabb lesz a jóváhagyás, így később kezdődhet el a védőoltások forgalmazása is.Ázsiában és a csendes-óceáni térségben szinte kivétel nélkül emelkedtek az indexek a védőoltásokat övező optimizmus hatására, illetve arra a hírre, hogy növekszik egy újabb, 908 milliárd dollár értékű amerikai gazdaságösztönző csomag elfogadásának esélye.A Morgan Stanley Capital International által számított, Japánt kivéve az ázsiai részvénypiacok árfolyam-alakulását mérő index (MSCI Asia ex Japan) közép-európai idő szerint reggel nyolc óra körül 0,77 százalékos pluszban, 641,30 ponton állt. Pénteki maximumán, 641,92 ponton történelmi csúcson állt az index.Tokióban profitot realizáltak a befektetők, így a Nikkei lefordult a több mint 29 éves csúcsról és 0,22 százalékos mínuszban fejezte be a napot. Sydney-ben viszont 0,28 százalékkal, Szöulban pedig 1,31 százalékkal emelkedett az irányadó index. Sanghajban 0,07 százalékos, Sencsenben pedig 0,36 százalékos pluszban zárt a vezető tőzsdeindex, Hongkongban pedig 0,27 százalékos nyereségben állt a Hang Seng a záráshoz közeledve.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) drágul.A februári határidős jegyzésekben a Brent hordónként 1,64 százalékos pluszban, 49,51 dolláron, míg a januári szállítású WTI 1,38 százalékos nyereségben, 46,27 dolláron forgott nyolc óra körül.Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,11 százalékkal, 1842,40 dollárra, a februári szállítású aranyé pedig 0,32 százalékkal 1847,10 dollárra nőtt a New York-i árupiacon.Csütörtökön vegyesen zártak a nyugat-európai tőzsdeindexek.London 0,42 százalékos, Milánó pedig 0,16 százalékos pluszban, míg Frankfurt 0,45 százalékos, Párizs 0,16 százalékos, Madrid pedig 0,24 százalékos mínuszban fejezte be a kereskedést. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 mutató 0,01 százalékkal nőtt, az FTSE Eurofirst 300 index viszont 0,04 százalékkal, míg az euróövezeti EuroStoxx50 0,12 százalékkal esett.New Yorkban a Dow Jones ipari átlag 0,29 százalékos, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 0,23 százalékos pluszban, míg az S&P 500-as mutató 0,06 százalékos mínuszban zárt csütörtökön. A határidős indexek enyhe emelkedést valószínűsítenek a pénteki nyitásra.(MTI)