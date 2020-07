Tőzsdenyitás előtt – Vegyes nyitás várható a főbb európai részvénypiacokon

Pár pontos elmozdulásokkal vegyes nyitás várható szerdán a főbb nyugat-európai részvénypiacokon: borúlátó a hangulat, az új koronavírussal megfertőződtek számának gyors emelkedése miatti aggodalmak elhomályosítják az Európai Unió helyreállítási alapját övező optimizmust.



Az IG Market elemzői arra számítanak, hogy a londoni FTSE-100 mutató 1 ponttal emelkedhet, míg a frankfurti DAX-30 index 5 ponttal, a párizsi CAC-40 index 4 ponttal, a milánói FTSE MIB index pedig 15 ponttal eshet a nyitásban.

Az Európai Unió vezetői kedden hagyták jóvá a koronavírus-járvány által sújtott gazdaságok masszív támogatási tervét. Az ÚjNemzedékEU (NextGenerationEU) névre keresztelt, 750 milliárd eurós helyreállítási alapból 390 milliárd eurót folyósítanak vissza nem térítendő támogatások formájában az uniós gazdaságok fellendítésére, 360 milliárd eurót pedig kedvezményes kamatozású hitelekre szánnak.

A megállapodásnak is köszönhetően kedden emelkedéssel zárt Európa. Londonban 0,13 százalékos, Frankfurtban 0,96 százalékos, Párizsban 0,22 százalékos, Milánóban pedig 0,49 százalékos pluszban zárt a tőzsde. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 0,32 százalékkal, az FTSE Eurofirst pedig 300 index 0,31 százalékkal, míg az euróövezeti EuroStoxx50 0,50 százalékkal emelkedett.



Ázsiában és a csendes-óceáni térségben vegyesen alakult a kereskedés szerdán. A Morgan Stanley Capital International által számított, Japánt kivéve az ázsiai részvénypiacok árfolyam-alakulását mérő index (MSCI Asia ex Japan) közép-európai idő szerint reggel nyolc óra körül 0,11 százalékos mínuszban, 556,72 ponton állt.Tokióban 0,44 százalékos, Sydneyben pedig 1,46 százalékos mínuszban, míg Szöulban minimális, 0,04 százalékos pluszban állt az irányadó tőzsdeindex a kereskedés vége körül. Sanghajban viszont 0,75 százalékos, Sencsenben pedig 1,80 százalékos nyereséget mutatott a vezető index zárás előtt bő egy órával.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára csökken.A szeptemberi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,54 százalékos mínuszban, 44,08 dolláron, a WTI pedig 0,69 százalékos veszteségben, 41,63 dolláron forgott közép-európai idő szerint szerda reggel nyolc óra körül.Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,97 százalékkal, 1859,43 dollárra, az augusztusi szállítású aranyé pedig 0,86 százalékkal 1859,75 dollárra emelkedett a New York-i árupiacon.New Yorkban a Dow Jones ipari átlag 0,60 százalékos, az S&P 500-as mutató pedig 0,17 százalékos pluszban, míg a Nasdaq-piac összetett mutatója 0,81 százalékos mínuszban fejezte be a napot kedden.(MTI)