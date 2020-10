Tőzsdenyitás előtt – Vegyes kezdés várható Európában

Vegyes indexekkel indulhat szerdán a kereskedés az európai értékpapírpiacokon.

Amíg a londoni FTSE-100 indextől 0,3 százalékos emelkedéssel 5990 pont körül várják a szerdai kereskedés kezdetét piaci szakértők, addig a többi nagyobb piacon 0,2-0,3 százalékos indexcsökkenést tartanak valószínűnek a nyitáskor.

Az ázsiai tőzsdék csökkenéssel indították el a szerdai globális kereskedést, követve a veszteséggel záró amerikai piacokat. Az árfolyamcsökkenést a koronavírus elleni oltás késlekedésének tulajdonítják piaci szakértők. Az Eli Lilly and Co és a Johnson & Johnson gyógyszergyárak bejelentették kísérleti oltóanyagaik klinikai tesztelésének átmeneti szüneteltetését.

Kedden 0,5 és 1,1 százalék közötti veszteséggel zártak a főbb európai tőzsdék. Számos európai országban a járványvédelmi korlátozások szigorítását jelentették be. A német ZEW gazdasági kutatóintézet németországi és euróövezeti befektetői hangulatindexe pedig jelentős mértékben romlott októberben.

A páneurópai FTSE EuroFirst 300 index 0,48 százalékkal, a Stoxx Europe 600 index 0,55 százalékkal, az euróövezeti EuroStoxx50 index 0,57 százalékkal zárt alacsonyabban kedden.

Londonban 0,53 százalékkal csökkent zárásra az FTSE-100 index, a frankfurti DAX 0,91 százalékkal végzett alacsonyabban. A párizsi CAC-40 index négy napi folyamatos emelkedés után elért három heti csúcsról 0,64 százalékkal csökkent. Milánóban 0,81 százalékos csökkenéssel vetett véget nyolc napja tartó emelkedésének a tőzsdeindex. Madridban 1,09 esett a tőzsdeindex kedden. Az IMF porgnózisa alapján az euróövezetben Spanyolország szenvedi el az idén a legnagyobb gazdasági visszaesését, 12,8 százalékosat.



Az olajár csökkent szerdán a keddi 2,00 százalék körüli emelkedés után. Hétfőn az olajár három százalékkal csökkent. Az európai kereskedési idő kezdete előtt két órával a Brent nyersolaj ára 0,26 százalékkal állt alacsonyabban a globális kereskedelemben hordónként 42,34 dolláron, a WTI ára pedig 0,22 százalékkal 40,11 dollárra csökkent.A hétfőn elért három heti csúcsról az arany ára a dollár erősödése miatt kedden közel 2,00 százalékkal 1900 dollár alá esett, szerdán pedig ismét kissé felfelé korrigált, a spot ár 0,22 százalékkal unciánként 1895,38 dollárra emelkedett.Az eurót 0,03 százalékkal jegyzik gyengébben 1,1741 dolláron. A dollár az előző nap 0,6 százalékkal erősödött az euróval szemben.(MTI)