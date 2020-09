Tőzsdenyitás előtt – Vegyes kezdés várható az európai tőzsdéken

Vegyes kezdésre lehet számítani kedden a főbb európai értékpapírpiacokon. A tőzsdén kívüli forgalomban kialakult árfolyamok alapján a frankfurti index 0,5 százalék emelkedéssel, a londoni 0,2 százalék csökkenéssel, a párizsi pedig 0,6 százalékkal alacsonyabban kezdheti a keddi kereskedést.

Hétfőn, a hónap utolsó napján az európai tőzsdék veszteséggel zártak, de többségében nyereséggel fejezték be az augusztust. A páneurópai FTSE EuroFirst 300 index 0,50 százalékkal, a Stoxx Europe 600 index 0,62 százalékkal, az euróövezeti EuroStoxx50 index pedig 1,30 százalékkal csökkent hétfőn. Az indexek múlt havi eredménye sorrendben 1,4 százalék, 1,9 százalék és 2,0 százalék nyereség.

Hétfőn a londoni tőzsde ünnep miatt zárva tartott, az FTSE-100 index múlt havi eredménye 0,4 százalék veszteség lett. Frankfurtban 0,67 százalékkal zárt alacsonyabban a DAX index a hónap utolsó napján, augusztust viszont 4,6 százalékos nyereséggel fejezte be. A párizsi CAC-40 index 1,11 százalékot veszített hétfőn, havi eredménye pedig 1,9 százalék nyereség lett. Milánóban 1,04 százalékos, Madridban 2,29 százalékos indexcsökkenéssel fejezte be a hétfői kereskedést a tőzsde. A havi eredmény Milánóban 2,1 százalék nyereség, Madridban 0,4 százalék veszteség lett.



Az amerikai tőzsdék vegyesen fejezték be a hétfői kereskedést. A Wall Street indexei csökkentek, a Nasdaq Composite viszont emelkedett és új rekordon zárt. A DJIA és S&P indexek hétfőn csökkentek ugyan, de ezzel együtt is a nyolcvanas évek óta a legjobb augusztusukat zárták mintegy nyolc százalékos havi nyereséggel.Az ázsiai piacok kedden veszteséges kezdés után többségében emelkedéssel nyugtázták a kínai feldolgozóipari aktivitás vártnál nagyobb mértékű augusztusi élénkülését. A Caixin feldolgozóipari BMI augusztusban a júliusi 52,8 pont után a várt 52,6 pont helyett 53,1 pontra, 2011 eleje óta a legmagasabbra emelkedett. Augusztusban már sorban a negyedik hónapja érte el az index a teljesítmény növekedését a csökkenéstől elválasztó 50 pont feletti értéket.Az olajár kedden felfelé korrigált a hétfői egy százalékos csökkenés után. Hétfőn a túltermelési aggodalmak vitték le az olajárat azzal párhuzamosan, hogy a keresleti kilátások sem utalnak a járvány előtti szint elérésére. A keddi pozitív korrekciót pedig a dollár gyengülésének, illetve a befektetői kockázatvállalási hajlandóság növekedésének lehet tulajdonítani.A WTI nyersolaj ára az európai piaci kezdés előtt bő két órával 0,92 százalékkal állt magasabban a globális kereskedelemben hordónként 43,00 dolláron, öt havi csúcson, a Brent ára pedig 1,06 százalékkal 45,76 dollárra emelkedett. A WTI ára 6,7 százalékkal, a Brent ára 5,5 százalékkal ment fel augusztusban. Az eurót 0,49 százalékkal jegyzik erősebben 1,1995 dolláron. Az euró a dollárral szemben 0,75 százalékkal erősödött a múlt hónapban. A dollár árfolyama a főbb devizák kosarával szemben, a dollárindex kétéves mélypontot ért el 92,14 ponton, 2018 májusa óta a legalacsonyabbat. A dollárindex augusztusban 1,5 százalékkal csökkent, ami öt éve a legrosszabb havi teljesítménye.Az arany spot ára 0,98 százalékkal emelkedett kedden a nemzetközi piacon, az európai kereskedési idő kezdete előtt bő két órával unciánként 1987,10 dolláron, két heti csúcson állt az ára. Az arany spot ára augusztusban 0,4 százalékkal ment fel. Hóközben 2073,41 dolláron rekordot is elért.(MTI)