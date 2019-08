Tőzsdenyitás előtt – Vegyes kezdés várható az európai tőzsdéken

Vegyes indexekkel indulhat a kereskedés csütörtökön az európai értékpapírpiacokon a szerdai nagy árfolyamcsökkenés után.

A határidős indexjegyzések alapján a frankfurti DAX index 0,1 százalék emelkedéssel, a londoni FTSE-100 index 0,6 százalék csökkenéssel, a párizsi CAC-40 index 0,4 százalék csökkenéssel kezdheti a csütörtöki kereskedést.

Szerdán több tényező is gyengítette a tőzsdei árfolyamokat. Például a németországi bruttó hazai termék második negyedévi csökkenését mutató statisztikai jelentés, valamint az euróövezeti GDP is az első negyedévi 0,4 százaléknál szerényebb mértékben, 0,2 százalékkal növekedett a második negyedévben.

Világszerte óvatosságra intették a tőzsdei befektetőket a recessziós kockázatokat jelző kötvénypiaci fejlemények is. A tízéves dollárkötvények hozama ugyanis a kétéves hozam alá csökkent, amit tapasztalati alapon recesszió előjelének tekintenek pénzügyi elemzők. Az amerikai kötvényhozamok csökkenését az európai kötvényhozamok is tükrözték: rekordalacsony hozamok alakultak ki a német 10 és 30 éves kötvényeknél és a francia 10 éves kötvényeknél. A brit kötvényeknél pedig az amerikaihoz hasonló helyzet alakult ki, tíz éve első alkalommal. A visszafogott tőzsdei aktivitáshoz az amerikai-kínai kereskedelmi ellentétek világgazdasági hatásával kapcsolatos befektetői aggodalmak is hozzájárultak, amit a legfrissebb kínai makrogazdasági adatok is alátámasztottak.



Szerdán a páneurópai FTSE EuroFirst 300 index 1,62 százalékkal, a Stoxx Europe 600 index 1,68 százalékkal, az euróövezeti EuroStoxx50 index 2,04 százalékkal zárt alacsonyabban. Londonban 1,42 százalékkal csökkent az FTSE-100 index, a frankfurti DAX 2,19 százalékkal, a párizsi CAC-40 2,08 százalékkal csökkent. Madridban 1,98 százalék, Milánóban 2,53 százalék volt az indexcsökkenés szerdán.Az olaj ára a szerdai négy százalékos esés után csütörtökön tovább csökkent. A Brent nyersolaj ára hordónként 59,12 dolláron 0,61 százalékkal állt alacsonyabban a globális kereskedelemben az európai kereskedési idő kezdete előtt másfél órával, a WTI ára pedig 0,40 százalékkal 55,01 dollárra csökkent.Az arany ára csütörtökön tovább emelkedett. A spot ár 0,31 százalékkal unciánként 1521,38 dollárra, a határidős jegyzés legközelebbi teljesítésre 0,25 százalékkal 1531,65 dollárra. A kockázatos időkben értékőrző befektetési eszközként játszott szerepének köszönhetően az arany ára szerdán egy százalékot meghaladó erősödéssel ellentételezte az előző napi két százalékos esését. A hét elején az arany ára hatéves csúcsot érintett.Az eurót 0,10 százalékkal jegyzik erősebben 1,1149 dolláron.(MTI)