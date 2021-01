Tőzsdenyitás előtt – Vegyes kezdés várható az európai tőzsdéken

Az indexek vegyes, mérsékelt változására lehet számítani pénteken az európai tőzsdék nyitásakor. A tőzsdén kívüli forgalomban kialakult árfolyamok alapján a vezető európai árfolyamindexek 0,1-0,2 százalék körüli vegyes irányú elmozdulással kezdhetik a pénteki kereskedést.

Az európai tőzsdék az indexek széles ingadozása után veszteséggel zártak csütörtökön. Az FTSE EuroFirst 300 páneurópai index 0,02 százalékkal, az euróövezeti EuroStoxx50 index pedig 0,16 százalékkal csökkent.

Az Európai Központi Bank (EKB) csütörtöki kamatdöntő ülésén a piaci várakozásokkal összhangban nem változtatott monetáris eszköztárán, de nyitva hagyta a lehetőséget további beavatkozáshoz. Az EKB elnöke szerint a járványvédelmi intézkedések az első félévben erősen fékezik még az euróövezet gazdasági aktivitását, a kockázati tényezők negatív hatása azonban enyhült valamelyest. Az euróövezeti fogyasztói bizalmi index az Európai Bizottság felmérésének előzetes adatai alapján januárban a vártnál nagyobb mértékben romlott.

Londonban 0,37 százalékkal alacsonyabban fejezte be a csütörtöki kereskedést az FTSE-100 index, miután nap közben egy heti csúcsot is érintett. A frankfurti DAX 0,11 százalékkal, a párizsi CAC-40 0,67 százalékkal végzett alacsonyabban. Milánóban 0,98 százalékos, Madridban 1,00 százalékos indexcsökkenéssel fejeződött be a csütörtöki tőzsdenap. Az olajár pénteken is csökkent, tovább távolodva a múlt héten elért 11 havi csúcsról. Az európai piaci nyitás előtt mintegy két órával a Brent ára 1,30 százalékkal állt alacsonyabban a nemzetközi kereskedelemben 55,37 dolláron hordónként, a WTI ára pedig 1,41 százalékkal 52,38 dollárra csökkent.



Az eurót 0,02 százalékkal jegyzik erősebben 1,2165 dolláron. Az arany spot ára az európai piaci nyitás előtt két órával 0,66 százalékkal állt alacsonyabban 1857,87 dolláron unciánként. Az arany ára a csökkenéssel együtt is öt hete a legjobb eredménnyel, két százalékos erősödéssel fejezheti be a hetet.(MTI)