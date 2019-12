TÅ‘zsdenyitÃ¡s elÅ‘tt – Ãšj csÃºcsra emelkedhet a BUX az elemzÅ‘ szerint

A következő napokban új csúcsra emelkedhet a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a BUX az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint.

Varga Zoltán csütörtökön az MTI-nek eljuttatott kommentárjában közölte, a szerdai kereskedésben ismét a vevők uralták a parkettet a magyar tőzsdén, a technikai kép alapján reális esély van rá, hogy a 46 031 pontnál beállított történelmi maximumot is megdönti az index a következő napokban.

A vezető részvények közül az OTP a 15 000 forintos támasz közelében tudott fordulni, jegyzésében a történelmi maximuma képez meghatározó ellenállási szintet 15 850 forintnál. A Mol is felfelé korrigált, de továbbra is a 2850 és a 2950 forintos szintek között mozoghat. A Richter folytatta az útját felfelé, a következő fontos ellenállás 6500 forintnál található. A Magyar Telekomnál nincs változás, továbbra is a 435 és a 445 forintos szintek határozzák meg a részvények mozgását, de az elemző szerint most az ellenállás felé tart.



Kiemelte, a Magyar Nemzeti Bank délelőtt 10 órakor teszi közzé a friss inflációs jelentését, a keretszámokat már kedden ismertették. A részletes elemzésből derülnek majd ki a külső környezetre vonatkozó várakozások, illetve az olajár és az euró-dollár alakulására vonatkozó feltételezéseik is.A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 621,45 pontos, 1,38 százalékos emelkedéssel, 45 656,80 ponton zárt szerdán. A részvénypiac forgalma 13,6 milliárd forint volt. A Mol 12 forinttal, 0,42 százalékkal 2884 forintra erősödött, 2,2 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 230 forinttal, 1,52 százalékkal 15 380 forintra nőtt, forgalmuk 7,1 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 1,50 forinttal, 0,34 százalékkal 443 forintra emelkedett, forgalma 131,2 millió forint volt. A Richter papírok árfolyama 180 forinttal, 2,91 százalékkal 6360 forintra növelte értékét, a részvények forgalma 3,2 milliárd forintot ért el.(MTI)