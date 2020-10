Tőzsdenyitás előtt – Túlnyomórészt emelkedéssel nyithatnak a főbb európai részvénypiacok

London kivételével enyhe emelkedéssel nyithatnak a főbb nyugat-európai értéktőzsdék hétfőn, a befektetők aggódnak, de nincsenek pánikban a koronavírus-járvány terjedése miatt.

Az IG Market elemzői arra számítanak, hogy a londoni FTSE-100 mutató 13 ponttal eshet, míg a frankfurti DAX-30 index 10 ponttal, a párizsi CAC-40 index 6 ponttal, a milánói FTSE MIB mutató pedig 19 ponttal emelkedhet a nyitásban.

Továbbra is a koronavírus-járvány Európát ledöntő második hulláma áll a figyelem középpontjában. Már pénteken javították a hangulatot azok hírek, hogy a Pfizer és a BioNTech akár november végén be tudja nyújtani a Covid-19 betegség elleni védőoltás engedélyezési kérelmét az amerikai élelmiszer- és gyógyszerfelügyeletnek. Elemzők szerint a rettegés egyelőre eltűnt, de ettől még nem váltak nagyon derűlátóvá a befektetők, és elfogadni látszanak, hogy szükség van az újabb szigorú korlátozásokra a járvány megfékezéséhez.

Kétséges az Egyesült Királyság és az Európai Unió jövőbeni kapcsolatrendszerének feltételeiről szóló tárgyalások sorsa. Az Európai Tanács ülése után, pénteken Boris Johnson brit miniszterelnök nem zárta ki a tárgyalások folytatásának lehetőségét, de azt is kijelentette, ideje felkészülni arra, hogy megállapodás nélkül zárulnak tárgyalások. Szóvivője később közölte: az EU gyakorlatilag véget vetett a kereskedelmi tárgyalásoknak azzal, hogy kizárólag Londontól vár további lépéseket, és nincs értelme a hétfőre tervezett folytatásnak, ha az unió nem változtat ezen az álláspontján.

Ázsiában és a csendes-óceáni térségben emelkedtek az indexek hétfőn azokra a reményekre, hogy talán még a novemberi elnökválasztás előtt sikerül elfogadni egy masszív gazdaságösztönző csomagot az Egyesült Államokban. Az árfolyamok emelkedését azonban visszafogta, hogy a kínai gazdaság a vártnál némileg lassabban, 4,9 százalékkal nőtt a harmadik negyedévben.

A kedvező hírek a két és fél éves csúcs közelébe húzták fel a Morgan Stanley Capital International által számított, Japánt kivéve az ázsiai részvénypiacok árfolyam-alakulását mérő indexet. A mutató közép-európai idő szerint reggel nyolc órakor 0,48 százalékos pluszban, 583,34 ponton állt.

Tokió 1,09 százalékos, Sydney pedig 0,85 százalékos emelkedéssel zárt, míg Szöulban 0,19 százalékos pluszban állt az irányadó index záráshoz közeledve. Sanghajban 0,43 százalékos, Sencsenben 0,56 százalékos mínuszban, míg Hongkongban 0,59 százalékos pluszban álltak az irányadó indexek zárás előtt egy órával.

A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára enyhén csökken. A legközelebbi, decemberi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,09 százalékos mínuszban, 42,89 dolláron, a WTI pedig 0,02 százalékos veszteségben, 41,11 dolláron forgott nyolc órakor.

Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,53 százalékkal, 1909,11 dollárra, a decemberi szállítású aranyé pedig 0,32 százalékkal 1126,60 dollárra nőtt a New York-i árupiacon.

Pénteken jelentős emelkedéssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdeindexek.



Londonban 1,49 százalékkal, Frankfurtban 1,62 százalékkal, Párizsban 2,04 százalékkal, Milánóban 1,70 százalékkal, Madridban pedig 0,48 százalékkal emelkedett az irányadó mutató. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 mutató 1,26 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 1,31 százalékkal, míg az euróövezeti EuroStoxx50 1,65 százalékkal kúszott feljebb.New Yorkban a Dow Jones ipari átlag 0,39 százalékos, az S&P 500-as mutató pedig 0,01 százalékos pluszban, míg a Nasdaq-piac összetett mutatója 0,36 százalékos mínuszban zárta a hetet.(MTI)