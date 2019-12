TÅ‘zsdenyitÃ¡s elÅ‘tt – TovÃ¡bbi korrekciÃ³ Ã©s kivÃ¡rÃ¡s vÃ¡rhatÃ³ a kereskedÃ©sben

Elemzők szerint a Budapesti Értéktőzsde szerdai kereskedésében további korrekció és kivárás várható.

Kocsis Márió, a Concorde Értékpapír Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta, az amerikai piacok iránykereséssel zártak, az ázsiai piacokon vegyes kép rajzolódik ki.

Jelezte, a héten várhatóan felpörögnek az események a tőzsdéken, hiszen az amerikai jegybank szerepét betöltő FED szerda este jelenti be a kamatdöntő ülés eredményét, csütörtökön a brit választás lesz napirenden, az Európai Központi Bankban is kamatdöntő ülés lesz. Szerinte ezek miatt a piacok szerdán nem köteleződnek, alapvetően kivárás várható.

Török Lajos, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője az MTI-nek küldött előrejelzésében kiemelte, hogy szerdán várhatóan folytatódik a korrekció a Budapesti Értéktőzsdén.

Felidézte, hogy kedden a korábbi új csúcsok után a BÉT-en negatív korrekció, és profitrealizálás indult, amelyet az elbizonytalanodó nemzetközi hangulat is támogatott.



Az Equilor vezető elemzője szerint várhatóan szerdán délelőtt is folytatódik a keddi tendencia, különösen az OTP árfolyamában lehet számítani további eladásokra, hiszen az elmúlt hetekben jelentősen emelkedett a bankpapír árfolyama. A Mol grafikonján 2850 forintnál húzódik a következő támasz, erre érdemes figyelni. A Richter árfolyamában továbbra is az 5750-5800 forintos támasz-zóna lehet kiemelt fontosságú, amelynek letörése komolyabb teret nyithatna meg lefelé. A Magyar Telekom mozgásában nincs változás, a 435 és a 445 forintos szintek határozhatják meg a távközlési vállalat árfolyammozgását.A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 391,86 pontos, 0,88 százalékos csökkenéssel, 44 248,52 ponton zárt kedden. A részvénypiac forgalma 16,7 milliárd forint volt, a vezető részvények a stagnáló Magyar Telekom kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest. A Mol árfolyama 12 forinttal, 0,41 százalékkal 2880 forintra csökkent, 1,8 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 220 forinttal, 1,46 százalékkal 14 890 forintra esett, forgalmuk 11,3 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama nem változott, 440 forintot ért, forgalma 256,3 millió forint volt. A Richter-papírok 15 forinttal, 0,26 százalékkal 5860 forintra gyengültek, forgalmuk 1,8 milliárd forintot ért el.(MTI)